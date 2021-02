En plena pandemia Olga Medina corta suministro de agua en Los Reyes La Paz

Los Reyes La Paz, México.- En pleno semáforo rojo de la pandemia por Covid, en Los Reyes La Paz, la presidenta municipal, Olga Medina, decidió cortar el suministro de agua potable al pozo que surte del vital líquido al pueblo de Tecamachalco, sin embargo, la afectación afecta a colonia aledañas como Las Rosas, ampliación Tecamachalco, entre otros.



Se calcula que han sido afectadas más de 15 mil personas de la zona del pueblo de Tecamachalco y ocho colonias aledañas, los más afectados son la población vulnerable al Covid, pues no pueden procurar su higiene personal y lavado de manos como lo recomiendan las instituciones de salud.



Los vecinos del pueblo de Tecamachalco exigen que la presidenta municipal, Olga Medina, respete los usos y costumbres del pozo del pueblo, mecanismo jurídico por medio del que se avalan consensos de la comunidad; demanda el urgente restablecimiento del servicio y tachan de ’irresponsable’ a la medida impuesta por la alcaldesa de La Paz.



Además, a través de redes sociales, las familias de Tecamachalco han denunciado que las pipas del municipio no surten de agua a la gente afectada, pues, a decir de ellos, los piperos responden que tienen órdenes de Olga Medina para no dejar agua en el pueblo. Las afectaciones por el agua se han prolongado por más de 15 días.



Por su parte, el Movimiento Antorchista continúa gestionando la dotación de agua potable a través de pipas para las familias afectadas. ’Hemos gestionado en diferentes instituciones gubernamentales y privadas, para dotar de agua potable a las personas que no cuentan con el servicio por culpa de Olga Medina’, declaró la dirigente antorchista, Heriberta Martínez.