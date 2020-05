En plena pandemia recortan agua colonias de Ecatepec

Tras señalar que Ecatepec registra más de mil 500 casos positivos de Covid-19 y 105 hasta defunciones, el diputado Max Correa Hernández hizo un llamado a los gobiernos estatal y federal para que doten de agua potable a los habitantes de la Quinta Zona, quienes en plena pandemia sufren el recorte del vital líquido que proviene del Sistema Cutzamala.



El presidente de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso mexiquense, afirmó que el déficit del suministro que provee la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) es de al menos 580 millones de litros de agua, y hasta el momento no hay una razón que justifique el recorte.



Calificó como grave la situación que enfrentan miles de familias del oriente del valle de México, quienes en plena contingencia sanitaria no cuentan con el agua suficiente para mantener a raya a la pandemia.



’Estos municipios son el dormitorio de millones de personas que estudian y trabajan en la Ciudad de México, en el momento que se les pide quedarse en casa el consumo de agua se incrementa, no así la dotación, pero las autoridades en la materia pueden hacer un ajuste para abastecer la red de hidráulica de estas alcaldías’.



El diputado de Morena participó en una reunión de trabajo con autoridades de Ecatepec y representantes de más de 100 familias de la Quinta Zona que promovieron y ganaron el Amparo Federal 332/2020, que obliga a las autoridades suministrarle 120 litros de agua para cubrir sus necesidades básicas, denunciaron que solo el Gobierno municipal está cumpliendo las disposiciones del juez, no así las instancias estatal y federal.



Lamentó que en reuniones previas con los afectados y representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el municipio, no se presentaron autoridades de la CAEM, por ello advirtió que esta situación podría colocar a los gobiernos en una condición de decisiones de lesa humanidad.



Ante este escenario, Max Correa reiteró su llamado para que las autoridades responsables de proveer agua a las 600 mil personas que habitan la Quinta Zona valoren adecuadamente el contexto y los hechos.