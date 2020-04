En plena pandemia Sheinbaum aumenta el costo del agua potable un 90 por ciento en las colonias

Es inaceptable que el Gobierno de la Ciudad de México pretenda imponer un incremento a la tarifa por suministro de agua sin argumentos jurídicos sino más bien bajo criterios políticos y además en plena contingencia por el COVID-19, afirmó Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la capital del país.



’Es el colmo pues además de la emergencia sanitaria y la crisis económica y de empleo que existe en la ciudad, ahora hay que sumarle el incremento a la tarifa de agua que casualmente, es en colonias donde Morena perdió en la elección de 2018; parece más un castigo que un llamado a cuidar el agua como supuestamente dijo la Doctora Sheinbaum’.



Atayde Rubiolo recordó que el pasado 17 de enero, se publicó en la Gaceta Oficial una lista de 165 colonias que se verían afectadas por el incremento del 35 por ciento a la tarifa de agua, sin embargo tras hacer un análisis de la elección de Alcaldes en el proceso electoral de 2018 se aprecia que el 90 por ciento de las colonias que aparecen en ese listado fueron ganadas por la Coalición PAN-PRD-MC, por lo que es claro que se aplicó un criterio político de castigo a las personas que no emitieron su voto a favor de Morena.



Además no se debe pasar por alto que en estos momentos el resguardo domiciliario voluntario provocado por la emergencia sanitaria del Covid-19 también generará un consumo mayor de agua en toda la ciudad, no solo en algunas colonias por lo que el incremento de la tarifa, será inequitativo.



Por ello, Acción Nacional propone condonar el pago por suministro de agua por el tiempo que dure la pandemia y revocar el aviso por el que se determina el incremento en las 165 colonias del acuerdo publicado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.