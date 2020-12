En plena pandemia, una boda con 300 personas... y una suegra cercana a la 4T

Asistentes al evento revelaron fotografías de la fiesta masiva en las cuales se puede observar que los invitados no respetan los protocoles sanitarios

Boda de Victoria Cherem Daniel y Dichi Mizrahi

Foto: Especial

09/12/2020



El pasado sábado 28 de noviembre, en medio de la pandemia por Covid-19, aproximandamente 300 personas acudieron al enlace matrimonial de Victoria Cherem Daniel y Dichi Mizrahi, miembros de familias empresariales y políticas con vínculos con el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Aunque se pactó no hacerlo público, asistentes al evento revelaron fotografías de la fiesta masiva que tuvo lugar en Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, en las cuales se puede observar que los invitados no respetaron la sana distancia ni llevaron a cabo el protocolo sanitario para evitar contagios por Covid-19.



En la boda se observó a Elvira Daniel, mamá de la novia y designada por el presidente de México como directora del Cenagas (Centro Nacional de Control del Gas Natural) e hija del magnate mexicano David Daniel Kabbaz Chiver, de Grupo Danhos, considerado uno de los empresarios más cercanos a Andrés Manuel López Obrador.



Desde semanas pasadas, autoridades de la Ciudad de México han estado realizando llamados a la población para que eviten hacer reuniones, ya que los contagios por Covid-19 han ido en aumento, por lo que los hospitales de la Ciudad de México donde se atienden a enfermos del virus Sars-CoV2 han tenido un considerable aumento en ocupación de camas.



Se hizo contacto con la oficina de Comunicación Social de Cenagas, cuyo vocero dijo que no tenía conocimiento del tema.



La boda ocurre a días de otro enlace matrimonial en Malinalco, que trascenciende, está relacionado con Claudio X González.