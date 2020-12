En pleno repunte de coronavirus, capitalinos llenan el centro de CDMX

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 08 diiciembre, 2020.-Pese al llamado de las autoridades de no salir de casa ante el riesgo que se vive en la Ciudad de México de más contagios debido al repunte de casos de Covid-19, los capitalinos abarrotan las calles, específicamente en el Centro Histórico, para realizar sus compras decembrinas.



En los últimos días, la ocupación hospitalaria se ha incrementado en el Valle de México y el semáforo epidemiológico se mantiene en color naranja ’al límite del rojo’, advirtió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.



Pese a esto, miles de capitalinos visitan las calles del primer cuadro de la ciudad, la mayoría de ellos en búsqueda de las decoraciones navideñas para su casa y otros argumentando que habían sido meses de encierro.



Desde inicios de diciembre se puede ver a muchas personas sin usar cubrebocas y sin la ’sana distancia’ recomendada para evitar la propagación del virus.



Por lo que jefa de Gobierno hizo un enésimo llamado a la población para que se queden en casa; además, pidió evitar las reuniones durante la temporada decembrina.



Además, se intensificaron las medidas contra Covid-19, entre ellas se encuentra el incremento de pruebas gratuitas y la recuperación y ampliación de la capacidad hospitalaria.



Personal médico está fatigado y aseguran que ’lo peor está por venir’



Por su parte, personal médico señala que no está conforme con seguir exponiendo su vida, mientras que a la gente no le importa, en lo más mínimo, acatar las medidas sanitarias para evitar contagios.



También aseguran que será en enero cuando la situación llegará a su límite; ’desafortunadamente nos van a agarrar a todos ya muy cansados emocionalmente hablando, porque puedes tener fuerzas para estar aquí, pero emocionalmente esto ya nos ha rebasado a todos’, declaró Patricia Mancilla, doctora del Hospital Ajusto Medio de la Ciudad de México. Ante esto, la titular de la Secretaría de Salud capitalina, Olivia López, informó que ya se tuvo que contratar a nuevos médicos para reforzar la atención en los hospitales de la Sedesa.



En este sentido, Salud federal informó que el gobierno de Campeche envió a la Ciudad de México a médicos, enfermeras y especialistas como apoyo a los hospitales de la capital del país que se han visto saturados por el número de pacientes con Covid-19.



Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), aseguró que llegaron a la Ciudad de México, en un vuelo facilitado por la Secretaría de Marina, los médicos y enfermeras provenientes de Campeche, entidad que desde hace algunas semanas permanece en semáforo verde, debido al bajo nivel de contagios con Covid-19 que se presentan en la entidad.



Destacó que el equipo médico será desplegado en los distintos hospitales de la capital del país, a fin de reforzar al cuerpo médico que atiende en estos momentos el incremento de pacientes contagiados con la nueva cepa de coronavirus.



Ruy López Ridaura dijo que esta acción de reforzamiento de las capacidades humanas, médicas y de infraestructura también se ha hecho en entidades como Chihuahua y Durango donde se registró también un ascenso en la curva epidémica.