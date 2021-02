«En pos del empoderamiento femenino», Naomi Osaka invierte en equipo de futbol

+’Es una inversión en mujeres increíbles que son modelos a seguir, subraya Osaka, tras anunciar el acuerdo



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Del tenis al futbol, seducida por el balón. La tenista japonesa y activista social de origen afrodescendiente, Naomi Osaka, «en pos del empoderamiento femenino», ha adquirido una participación en el equipo profesional de balompié femenino (Nwsl) North Carolina Courage, de Estados Unidos.



El importe de la operación no ha trascendido. Pero, según versiones de prensa, se quedó con el 50% del club.



’Mi inversión va mucho más allá de ser sólo una propietaria del equipo; es una inversión en mujeres increíbles que son modelos a seguir y líderes en sus campos e inspiración para todas las jóvenes atletas’, subrayó Osaka tras anunciar el acuerdo.



Osaka se convierte así en la primera inversora que se une a Steve Malik, quien adquirió el club en 2017. El equipo se llamaba entonces Western New York Flash. Pero se trasladó a Cary (Carolina del Norte) y fue renombrado North Carolina Courage.



Antes de Naomi Osaka, otra tenista, Serena Williams, ya había invertido antes en la National Women Soccer League. La estadounidense se encuentra dentro de un grupo de inversión en el Angel City FC, un club de Los Ángeles, California, que comenzará a disputar sus partidos a partir de la próxima temporada.



«Reflexionando sobre las mujeres que han invertido en mí y me han hecho crecer y ser quien soy a día de hoy, no sé dónde estaría sin ellas’, anunció Osaka en su cuenta de Instagram.



’A lo largo de mi carrera he recibido mucho amor de mis compañeras deportistas, por eso estoy orgullosa de anunciar que ahora soy (co)propietaria del North Carolina Courage», escribía Osaka en un post en el que aparece con la camiseta del equipo de futbol.



Nacida en Osaka, Japón, en 1997, de padre haitiano y madre japonesa, ha entrenado en Estados Unidos desde los tres años.



A los dieciséis años comenzó su ascenso en el ránking del tenis mundial y saltó a la fama cuando, en 2018, derrotó a la veintitrés veces campeona de los torneos Grand Slam, Serena Williams, en la final del Open de Estados Unidos.



Osaka fue recientemente nombrada por la revista Forbes como la mujer atleta mejor pagada de la historia en una sola temporada. Con 37 millones de dólares (30 millones de euros) obtenidos durante la temporada 2019-2020, también marcó un nuevo registro a sus 23 años, superando a mitos como Maria Sharapova o Serena Williams.



Además, es jugadora de Nike, tiene contratos con Mastercard, Nissin, fue presentada como embajadora de Louis Vuitton y se convirtió en la imagen de Tag Heuer.



Naomi continua en su lucha por la igualdad de las mujeres. La tenista japonesa es activista en derechos sociales y suele pronunciarse habitualmente sobre ello. Respalda los movimientos antirracistas en Estados Unidos.



(Con información de los portales 20minutos.es y palco23.com)