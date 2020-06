En primera función de boxeo sin público por COVID-19 participa Juan Pablo ’PIVI’ Romero

Está preparado boxeador mexiquense para encarar la primera función de boxeo sin público el próximo 27 de junio.



Zinacantepec, Estado de México, 5 de junio de 2020. El boxeador mexiquense Juan Pablo ’Pivi’ Romero Marín, participará en la primera función de boxeo que se realizará sin público, esto para respetar las medidas sanitarias a causa del COVID-19.



El púgil del Edoméx detalló que está contento de regresar a la actividad deportiva, sobre todo en esta etapa en la que los eventos deportivos tendrán que ser modificados; ante ello el atleta se está acoplando a los cambios en su carrera profesional.



’Ser el primero en esta nueva etapa me pone muy contento, siempre me han tocado cambios en todo mi trayecto deportivo, fui la primera generación del CNAR, fui el primer campeón de la Serie Mundial de Boxeo, fui el primero en estar en la APB, esta modalidad de boxeo semiprofesional, y ahora estar en este nuevo escenario del deporte, me siento con la responsabilidad y agradezco me tomarán en cuenta’, afirmó ’El Pivi’ Romero.



El deportista mexiquense puntualizó que las modificaciones serán con el objetivo de proteger a los boxeadores y a la gente que estará alrededor de la pelea y la transmisión.



’La preparación es igual, lo único diferentes es que no habrá público, que es un factor a favor cuando peleas en casa, el boxeo va seguir con sus mismas reglas; hemos trabajado psicológicamente para que no nos afecte pelear sin público, hemos hecho las modificaciones necesarias’, detalló.



’Creo que será una nueva etapa en el boxeo, no sé cuánto dure esto del COVID, van a ser algunas funciones sin gente, es algo nuevo para todo el mundo. El boxeo en realidad no cambia, dos arriba del ring buscando sus metas y sus triunfos, el boxeo no va cambiar, sólo el ambiente que se vive’, agregó el boxeador mexiquense.



Finalmente mencionó que en la Ciudad de México cerraron los gimnasios a causa de la pandemia, por lo cual se fue a Villa del Carbón, donde vive y cuenta con el espacio suficiente para sus entrenamientos, y con así llegar bien al enfrentamiento deportivo.