En pueblo va a curar al pueblo: AMLO

Luego de aclarar que la política es poner orden en el caos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la forma de cómo se enfrentará la pandemia del coronavirus-19 cuidando las etapas y sin desgastar a la gente en lo económico y emocional,

Recordó que un médico extraordinario, un científico nuestro dijo algo en una reunión que yo transmito, que estas epidemias se curan más en la casa. Es una cuestión muy importante y la gente nos va a ayudar, el pueblo va a proteger al pueblo, el pueblo va a curar al pueblo, nada más que en su momento, vamos desde aquí a mandar los avisos y estoy seguro que nos van a hacer caso.

Las medidas que se van a tomar para fortalecer la economía popular, es el envío por anticipado del apoyo a los adultos mayores, ya la dispersión en bancos se inició, eso lleva muy poco tiempo, pero no todos pueden recibir sus apoyos a través de los bancos por ese atraso que tenemos de que no hay sucursales bancarias en todo el país.

Y sobre los que se buscan la vida como pueden, vamos a otorgar créditos, las Tandas para el Bienestar. Y vamos a aumentarles para que le llegue a más gente, pequeños comerciantes, los que tienen talleres, ayudarlos, es parte del plan de recuperación; primero los más necesitados, yo creo que esto lo comparten todos los mexicanos. Ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal, que les daban a los bancos, a las grandes empresas. No, que ni estén pensando en que van a haber condonaciones de impuestos u otros mecanismos que se usaban antes.

TURBULENCIAS

No entregará permisos Conagua a Cervecera

Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Reliogiosos de la SEGOB, informó ayer que durante la consulta de sábado y domingo en Mexicali para conocer si se apoya o no la construcción de la planta cervecera Constellation Brands, que utilizaría aguas del Río Bravo, la votación total fue de 36 mil 781 votos, con el 23.2 por ciento, es decir, ocho mil 547 votos que están de acuerdo en que se termine de construir la planta, y el 76.1 por ciento de votos que corresponde a 27 mil 973 votos que no están de acuerdo en que se termine de construir la planta en Mexicali. Durante las jornadas hubo algunas incidencias, el sábado dos casillas cerraron un poco antes, pero esto no obstruyó a que la gente siguiera votando en otros módulos. Con respecto a estos resultados, como consecuencia, la Conagua ya no dará los permisos correspondientes que estaban pendientes para la operación de la planta y de inmediato el gobierno federal se va a poner en contacto con la empresa para buscar opciones para subsanar los daños…La Guardia Nacional va a consolidando su posición y su valoración social, no obstante el incremento de esta cifra estadística; pero la Guardia Nacional tiene una altísima demanda y va creciendo su presencia a nivel estatal de manera progresiva y estamos seguros que va a avanzar consolidando la valoración social de su desempeño, afirmó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño…El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal informó que en un trabajo coordinado con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por instrucciones del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, con la colaboración del magisterio se refuerzan los aprendizajes durante el receso escolar en beneficio del alumnado de educación básica. Indicó que bajo las medidas y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias federal y local, las y los directivos y docentes en conjunto con los padres y madres de familia y alumnado de los diversos centros escolares elaboraron los planes de aprendizaje en casa y la preparación del regreso a clases, así como la organización de la limpieza de los planteles previo al reinicio de labores programado para el 20 de abril.



