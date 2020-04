En puerta la fase 3 de contingencia sanitaria ante COVID-19

En conferencia de prensa sobre el avance del coronavirus ( COVID-19) las autoridades de salud informan que siempre si hay que mantenerse en casa para evitar más contagios y no colapsar las instancias de salud.



Panorama internacional

• Hasta el momento se han confirmado 571,678 casos



• Aunque el crecimiento ha sido acelerado, todavía estamos en oportunidad de frenar, NO eliminar, pero sí frenar el aumento de casos acelerado



• El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López- Gatell comentó que la fase tres llegará pronto e implicaría la saturación de hospitales y esto llevaría a que no se pudieran atender y se presentaran más muertes; la oportunidad de reducir la propagación es quedarnos en casa por un mes



• Los principales factores de riesgo son obesidad, diabetes e hipertensión



• El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dio positivo a la prueba de COVID-19



• El Subsecretario Hugo López- Gatell informó que a lo largo de la epidemia, la mayoría de los mexicanos podremos estar infectados; eso no significa que todos vayan a tener la enfermedad COVID-19, eso dependerá mucho de las intervenciones que se hagan



• La neumonía sería un padecimiento que tendrían 5% de los pacientes con COVID-19



• Continúa el reclutamiento de personal médico especializado, se han recibido 2,500 perfiles



• La medida de ’Quédate en casa’ puede ser analizada para su ampliación, pero hasta el momento está prevista hasta el 19 de abril



• El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard comentó que por orden del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador habrá un viaje especial a Cusco, Perú, para acudir por Esther Trujillo, la yucateca que perdió a su esposo en ese país por COVID-19 y quien resultó positiva la prueba, por eso el viaje será especial, la trasladará la Secretaría de Marina con apoyo de la Secretaría de Salud



• Se han repatriado poco más de 8 mil personas, con el apoyo de aerolíneas mexicanas, el INM, la Fuerza Aérea Mexicana y la Marina



• No es necesario utilizar cubrebocas ni guantes en la vía pública