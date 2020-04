¿En qué consiste la fase 3 del coronavirus?

www.guerrerohabla.com



20 de abril de 2020



¿Cuál es la fase 3 del coronavirus y en qué consiste? Se trata del peor escenario que se puede alcanzar por la pandemia. | Foto: AFP

Ciudad de México. 20 abril, 2020.-En México van en aumento los números de personas infectadas por el virus del coronavirus o Covid-19. Actualmente México está en fase dos, pero cualquier momento el gobierno de México puede anunciar la fase tres, pero en qué consieste.





De acuerdo a las fases de contingencia sanitaria establecidas por la Secretaría de Salud y Dirección General de Epidemiología, la fase de epidemia 3 es el nivel más grande que puede alcanzar la propagación del COVID-19. En este punto los casos se cuentan por miles en todo el país.

A este nivel se puede llegar después de dos o tres semanas de alcanzar la fase dos, especialmente si no se aplican las medidas necesarias para contener y reducir los contagios.

Lo común es que en este punto los gobiernos emitan una declaratoria de contingencia sanitaria o estado de emergencia, lo que a su vez implica endurecer las medidas de contención.

• Las escuelas y trabajos suspenden labores, los establecimientos comerciales cierran, los eventos públicos se suspenden, todo para frenar al virus.

• Se dicta la cuarentena, restringiendo todo tipo de actividad que no sea de primera necesidad.

• Se prohíbe que las personas salgan de sus domicilios, algunos países llegan a aplicar multas u dictar prisión a los ciudadanos que violen el confinamiento.

• Cierre de fronteras

Muchas naciones ya se encuentran en este último punto, siendo los casos más críticos los de Italia y España.

La fase tres es el escenario más grave de una pandemia, se calcula que en este punto el virus ya habría infectado al 0.5% y 1% de toda la población de un país, y la cifra corre el peligro de aumentar si no se toman las medidas pertinentes.

