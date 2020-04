¿En qué consiste la fase 3 del coronavirus?

Ciudad de Mexico.24 de marzo de 2020.-La Secretaría de Salud declaró oficialmente este martes la fase dos de contingencia por el coronavirus en México, donde hasta ahora se han registrado 367 casos confirmados, 865 casos sospechosos y cuatro muertes.



Esta fase es llamada de "dispersión comunitaria", e implica que los casos ya se registran por cientos y que el COVID-19 ha comenzado a progaparse de manera directa entre los habitantes del país, sin necesidad de que hayan viajado al extranjero. ¿Pero cuál es la siguiente fase y en qué consiste?

De acuerdo a las fases de contingencia sanitaria establecidas por la Secretaría de Salud y Dirección General de Epidemiología, existen tres fases determinadas por el nivel de propagación que alcanza el coronavirus dentro del territorio nacional.



La primera de estas fases es la de importación (decenas de casos en pacientes que se contagiaron en el extranjero), la de dispersión comunitaria (en la que actualmente estamos) y la de epidemia, la última y más grave.



La fase de epidemia es el nivel más grande que puede alcanzar la propagación del COVID-19. En este punto los casos se cuentan por miles en todo el país.



A este nivel se puede llegar después de dos o tres semanas de alcanzar la fase dos, especialmente si no se aplican las medidas necesarias para contener y reducir los contagios.



Lo común es que en este punto los gobiernos emitan una declaratoria de contingencia sanitaria o estado de emergencia, lo que a su vez implica endurecer las medidas de contención.





Las escuelas y trabajos suspenden labores, los establecimientos comerciales cierra, los eventos públicos se suspenden, todo para frenar al virus.





En la fase tres por lo regular se dicta la cuarentena, restringiendo todo tipo de actividad que no sea de primera necesidad, también se prohíbe que las personas salgan de sus domicilios, algunos países llegan a aplicar multas u dictar prisión a los ciudadanos que violen el confinamiento.



Muchas naciones ya se encuentran en este último punto, siendo los casos más críticos los de Italia y España. Otra medida que los gobiernos toman es el cierre de sus fronteras.





La fase tres es el escenario más grave de una pandemia, se calcula que en este punto el virus ya habría infectado al 0.5% y 1% de toda la población de un país, y la cifra corre el peligro de aumentar si no se toman las medidas pertinentes.