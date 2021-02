EN RECUERDO DE MIGUELÓN, TINA, OVIDIO Y KSHERATO

Con la reciente y sentida partida de Ángel Mario Ksherato Flores, ’Chatito’, se nos vinieron los recuerdos en tumulto de sentimientos, cuando suman cuatro los líderes gremiales chiapanecos que ya moran en el éter eterno, evoquémoslos: Miguel González Alonso, ’Miguelón’; Enedina Rodríguez Sosa, ’Tina’ y Ovidio Reyes Ruíz.



A las 13:32 del viernes 3, el colega Luis Alberto Torres Lezcano, presidente y director del diario ’Sin Fronteras’, a través de un WhatsApp me dio la triste noticia: ’Teo: Acaba de fallecer Ksherato en Tuxtla Gutiérrez’, de inmediato la subimos a las redes y completamos: ¡Qué de odiseas compartí con Ksherato y demás colegas fraternos.



Eran los años más difíciles de acoso a los periodistas, que por desgracia no cesan y, que se recrudecían en Chiapas con el gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006), convertido en un verdadero caciquillo de horca y cuchillo con el apoyo de su Procurador General de "Justicia ", así entre comillas, Mariano Herrán Salvatti, mal llamado ’el zar antidrogas’.



Fueron varios los compañeros asesinados en la tierra del mártir de la libertad de expresión, Belisario Domínguez, otros expulsados del Estado o auto exiliados en Estados Unidos, además de los que sufrieron encarcelamientos ilegales; Ksherato, sino no mal recuerdo, cuatro veces fue confinado en la prisión de la capital de la entidad. En una ocasión en que ya se había logrado su libertad bajo caución, Ángel Mario se negó a abandonar el inmundo apando hasta en tanto no se le declarara inocente. Costó trabajo convencerlo para que en libertad siguiera en lucha.



Realizamos incontables reuniones, lo vuelvo a mencionar, los colegas chiapanecos, en forma puntual me aconsejaban, me pedían viajara amparado a Chiapas, desde luego que nunca lo intenté, sin dejar de reconocer la protección de los compañeros que inclusive se turnaban, por las noches afuera de nuestras habitaciones.



Se sucedieron las reuniones para denunciar los atropellos a los colegas, los atentados a las libertades de prensa y expresión; resalto que llegaron al extremo de prohibir a los empresarios que nos alojarán en sus hoteles, en uno muy modesto se lograron las habitaciones necesarias y un salón para llevar a cabo la Sesión de Consejo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX. Ya de regreso en el entonces Distrito Federal, me llamó Miguelón, para informarme que el gobierno de marras se vengó de la dueña al clausurar su hostal.



Es de recordarse que Miguel González Alonso y Teodoro Raúl Rentería Villa cuando Presidente de la FAPERMEX, nos representaron en reuniones gremiales en Argentina y en la República Popular de China. En Argentina también estuvo el recordado Octavio Raziel.



Años después, ambos sujetos: Pablo Salazar Mendiguchía y Mariano Herrán Salvatti, fueron encarcelados y sujetos a juicios, por varios delitos, inclusive homicidio pero excluyeron los cometidos contra los comunicadores. El Ministerio Público pidió 20 años de prisión para ambos, como es común en estos casos después de 17 meses y 3 años respectivamente se pactaron sus liberaciones y también las de sus colaboradores cómplices.



Es también de recordarse que con Ksehrato y Tina, recorrí varias veces uno de los estados más hermosos de la República, por lo que no es de entenderse que también sea uno de los más empobrecidos.



Fueron viajes de trabajo a bordo de su ’vochito’, destartalado pero aguantador; en una de esas giras me llevaron en la carretera fronteriza con Guatemala a conocer las crueles jaulas metálicas donde el Instituto Nacional de Migración, tenía confinados a los humildes emigrantes, sin importar fueran hombres, mujeres, niñas o niños.



Lo denunciamos en nuestros medios y redes sociales, en nuestros noticiarios, en estas entregas diarias del Comentario a Tiempo, sirvieron de algo, desaparecieron las inmundas jaulas, por desgracia los abusos y la explotación prevalecen en contra de los que se consideran apátridas.



Nuestro recuerdo y reconocimiento perenne a esos cuatro líderes gremiales chiapanecos que moran ya en el éter eterno: Miguel González Alonso, ’Miguelón’; Enedina Rodríguez Sosa, ’Tina’; Ovidio Reyes Ruíz y Ángel Mario Ksherato Flores, ’Chatito’. In Memóriam.



