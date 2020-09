En reunión evalúan quien sustituirá a Arely Maya en candidatura de Morena por Mineral de la Reforma.



Ricardo Montoya.



En estos momentos los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Hidalgo llevan al cabo una reunión para determinar quien sustituirá a Arely Maya en la candidatura de Morena por el municipio de Mineral de la Reforma.



Hay dos aspirantes, Hilda Miranda e Irma Hernández Jiménez, Secretaria de derechos humanos del Comité Ejecutivo Estatal.



A la reunión fueron convocadas ambas aspirantes con el fin de lograr que busquen llegar a un acuerdo.

Será esta misma noche en que se determine quien de las 2 será la nominada para enfrentar al priista Israel Félix, quien es el favorito para ganar la contienda



No obsrante, en caso de no haber acuerdo, cabe la posibilidad de que Morena decida al final ya no postular a ningún candidato o candidata.