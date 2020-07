En reuniones virtuales con turisteros, convoca la alcaldesa Adela Román no relajar medidas preventivas en Acapulco

No relajar medidas de seguridad sanitaria para evitar un retroceso a la fase roja del semáforo epidemiológico, pidió la presidenta municipal Adela Román Ocampo a representantes de hoteles, restaurantes y prestadores de servicios con quienes sostuvo reuniones virtuales para evaluar el reinicio de actividades en la ’nueva normalidad’.



La alcaldesa advirtió que ’depende de todos’ superar la fase naranja y reabrir gradualmente otras actividades económicas no esenciales, lo cual será posible si se frenan los contagios y baja la demanda hospitalaria, por eso insistió en la necesidad de que se apliquen rigurosamente las medidas del uso de cubrebocas, aplicación de gel y evitar aglomeraciones a través de la sana distancia.



José Luis Basilio Talavera, secretario de Turismo en Acapulco, quien participó junto con la alcaldesa en las reuniones virtuales, mencionó que la presidenta municipal dio a conocer los lineamientos y protocolos sanitarios que tendrán que cumplir para evitar nuevos casos y rebrotes comunitarios a fin de no volver al confinamiento, condición que causaría mayor afectación a la economía del puerto.



El funcionario dijo que la alcaldesa remarcó a empresarios y operadores de hoteles y restaurantes las medidas preventivas para contener la pandemia, considerando que la salud es la prioridad en este momento para el Gobierno de Acapulco; y advirtió que habrá sanciones y se procederá a la clausura de establecimientos que no cumplan los lineamientos sanitarios.



’No se trata de perjudicar al empresario, sino de exhortarlo a que se sume a todo este movimiento que se está haciendo por parte de las autoridades, para tener un destino turístico que garantice el tema sanitario y genere confianza a quienes nos visitan’, señaló.



En la reunión participaron integrantes de la Asociación de Hoteles y Empresas de Acapulco (AHETA), la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional (AHRAT), hoteles de la zona Diamante, y poniente, así como representantes de restaurantes, bares y discotecas.



Los operativos de vigilancia para el cumplimiento del protocolo sanitario son realizados por personal de Salud Municipal, Protección Civil y Reglamentos y Espectáculos, instancias que deberán supervisar que se acaten las recomendaciones establecidas.