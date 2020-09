En riesgo de cerrar Salón Los Ángeles

Un viejo dicho urbano chilango dice: ’Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México’, en referencia no solo al salón de baile más famoso en todo el país, sino a un sitio cultural de la Ciudad de México, pero que actualmente se encuentra en riesgo de cerrar definitivamente.

Sucede que un propósito de personas del interior al viajar a la capital nacional visitar, al menos dos sitios: la Basílica a la Virgen de Guadalupe y al Salón Los Ángeles. Este último, ubicado en la populosa colonia Guerrero que abrió sus puertas en 1937, donde se difundieron y consolidaron ritmos como el mambo, danzón, cha cha chá, rumba, música afroantillana y salsa.

En ese foro han actuado gran cantidad de grupos y artistas, entre ellos ’e cara de foca’ Dámaso Pérez Prado, las sonoras Santanera y Matancera, Celia Cruz, Rubén Blades, Willie Colón, Benny Moré –quien en una de sus canciones hizo famoso el verso de "pero qué bonito bailan mambo los mexicanos"–, además ser frecuentado por personajes artísticos y políticos como Diego Rivera, Frida Kahlo, Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Fidel Castro y Ernesto "Ché" Guevara.

También ha sido ha sido locación para películas, vídeos y eventos a niveles nacional e internacional como las cintas Esquina, bajan (1948), Una gallega baila mambo (1951), Tívoli (1974), Danzón (1991), el videoclip El microbito, del grupo Fobia (1997), locación por 165 emisiones del programa Son…eros, el show Aventurera durante cuatro años, y en 1998 donde el escritor mexicano Carlos Fuentes celebró 40 años de su libro La Región más Transparente.

Resulta que por la pandemia y otros problemas económicos, este sitio está a punto de cerrar; por ello este fin de semana y como una forma de apoyo, trabajadores de medios de comunicación que perdieron sus empleos o vieron reducido su salario, realizaron el Bazar Apoyarnos es el medio, donde se donará el total de las entradas y el 15% de la venta de fotografías, al tradicional salón.

Así, un total de 60 expositores, quienes cumplieron todas las medidas sanitarias, ofrecieron desde alfajores con dulce de leche, prendas típicas, fotografías enmarcadas, y artesanías ofrecieron sus productos a todos los asistentes.

Resultaría muy lamentable que dentro de todas las repercusiones negativas generadas por la contingencia sanitaria, tenga que cerrar las puertas Los Ángeles, y pase a ser solo un recuerdo como ha sucedido con otros salones como el México, el California Dancing Club y el Chamberi, todos ellos de muy gratos recuerdos, en particular de quienes gustan del baile.