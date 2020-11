En riesgo de no montarse la Mega Flor de Nochebuena

www.guerrerohabla.com



Taxco de Alarcón, Gro. 24 noviembre, 2020.-Debido a la pandemia por Covid -19, está en riesgo de que no se monte la Mega Flor de Noche Buena en la ciudad colonial de Taxco de Alarcón y que forma parte de la celebración del Día Nacional de la Flor de la Cuetláxochitl que es el 8 de Diciembre.



El presidente de la Sociedad Mexicana de la Flor de Noche Buena, Juan Jorge Segura Ponce de León, dijo que para evitar contagios por el Covid-19, en esta ocasión quien tiene que decidir si se lleva a cabo o no, el montaje de la flor de la Cuetláxochitl son las autoridades del gobierno municipal y estatal.



Aclaró que si se logra la colocación de la flor de la noche buena será con todas las medidas sanitarias y a partir del 8 de Diciembre.



Confió que por cuestiones de fe y esperanza, no se debe de dejar de instalar la Flor de Noche Buena, donde se requiere entre 8 a 10 mil plantas.



Dijo que además la Flor Monumental es parte de una tradición y que inicio la sociedad mexicana de la Cuetláxochitl de Taxco de Alarcón desde el 2013.



Por primera vez, los coordinadores serán las autoridades del municipio de Taxco de Alarcón y el gobierno del estado, quienes además se encargarán de dar la donación de la planta para llevar acabo el montaje en el zócalo y frente a la Iglesia de Santa Prisca.



Comentó que varios alumnos de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Autónoma de Guerrero (UNAM), con sede en Taxco de Alarcón, son los que definirán la propuesta del diseño de la flor de la Cuetláxochitl.



La mega flor de noche buena en Taxco, además de ser un atractivo turístico también se incluía en los tours para los viajeros y está flor con diferentes diseños y colores se vienen montando en su edición número 9.

Fuente: El Sol de Acapulco