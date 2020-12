En riesgo estabilidad financiera de Neza por adeudos de administraciones anteriores: Juan Hugo de la Rosa

NEZAHUALCÓYOTL, Méx.- 1 diciembre 2020. Debido al incumplimiento de pagos del gobierno municipal de Nezahualcóyotl durante el periodo 2009-2012, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México ha determinado que la actual administración pague a una empresa particular poco más de 25 millones de pesos, así como una cuantiosa cantidad en multas, lo que pone en serios riesgos las finanzas públicas municipales, pues se vería afectada la prestación de diversos servicios públicos y el pago de nómina de los empleados del Ayuntamiento, así lo informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García.



El presidente municipal precisó en conferencia de prensa que pese a que no es un adeudo que contrajo la administración a su cargo, en todo tiempo se ha buscado atender los requerimientos del Tribunal, sin embargo, el pagar en una sola exhibición dicha cantidad, afectaría seriamente la administración pública municipal, sobre todo en estos tiempos de pandemia por el COVID-19, donde la prioridad es atender la salud de la población que está por encima de un interés particular como es el caso.



Detalló que el 4 de noviembre de 2014, el representante legal de la empresa LESOMMET DE TAB, S.A. de C.V. interpuso una demanda en contra del Presidente Municipal, el Titular de la Dirección de Administración, el Titular de la Tesorería, así como del Titular de la Dirección de Desarrollo Social, todos de la administración pública en turno, por el pago de uniformes escolares para alumnos de primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2011-2012 por la cantidad de 25 millones 950 mil pesos.



En ese sentido refirió que la administración a su cargo implementó las pláticas conciliadoras como mecanismo de justicia alternativa y que los días 27 de agosto de 2019, así como 19 de septiembre de ese mismo año se realizaron pagos parciales por la cantidad de un millón de pesos y 200 mil pesos respectivamente; y el día 19 de noviembre de 2019 se efectuó un pago de un millón 750 mil pesos como muestra de voluntad del Municipio, acorde a sus finanzas para que se estableciera el ánimo de cumplimiento de la obligación económica.



Aseguró que a principios de este 2020 se instruyó a Tesorería, Administración, Consejería Jurídica, Desarrollo Social así como Secretaria del Ayuntamiento para que implementaran mesas de trabajo con el fin de se pudiera dar cabal cumplimiento al contingente económico, sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, se tuvo que priorizar el interés general, para velar la vida, salud y el bienestar de los habitantes del municipio, antes que el pago a una empresa particular.



De lo anterior, enfatizó que este gobierno municipal está consciente del cumplimiento de la obligación se tiene que hacer, sin embargo, a través del Tribunal de Justicia Administrativa, que debe de ser un órgano rector para que se salvaguarde los intereses generarles colectivos, en estos momentos en los que la sociedad pide que estar más cercanos, no es posible implementar un pago en una sola exhibición por la cantidad condenada y desamparar a la población en estos tiempos emergentes, la contingencia no es una excusa, es una realidad social, que obliga al Gobierno Municipal poder reconducir los ingresos acordes a las necesidades generales.



En ese sentido, refirió que, con fecha 25 de noviembre de 2020, en la sesión cuadragésima sexta sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó designar recursos en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 para el contingente económico con el que se dé cumplimiento a la resolución emitida por la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, bajo el procedimiento administrativo de cumplimiento de sentencia en la que se establecen los antecedentes y las acciones que se han implementado por parte del Ayuntamiento para dar seguimiento y atención a la sentencia, por lo que se autorizó a la titular de la Tesorería municipal, que durante la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2021 realice las transferencias y adecuaciones presupuestarias que sean necesarias para dar cumplimiento al acuerdo aprobado; y con ello establecer las acciones y gestiones que se están implementando para dar cabal cumplimiento a la sentencia establecida en el presente procedimiento de cumplimiento.



Por otra parte el presidente municipal informó que con relación a la resolución emitida por la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, bajo el procedimiento administrativo de cumplimiento de sentencia: 21/2017, del juicio administrativo: 1649/2011 es importante precisar que con fecha 5 de enero de 2012 se notificó una demanda en contra del presidente municipal, titular de la Dirección de Administración y de Seguridad Pública del municipio de Nezahualcóyotl, siendo los actores policías, mismo que se radicó a través del juicio administrativo respectivo, ante la Quinta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa; el cual su pretensión era la resolución, acto o determinación de cambio o disminución del sueldo base (clave 4010), que se percibe como servidor público, así como el cambio y disminución de la categoría en su diferente modalidad (homologación); por lo que con fecha 10 de octubre de 2013 queda firme la sentencia del 15 de octubre de 2015.



En ese sentido, el titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Jorge Amador Amador afirmó que ya remitió las acciones tendientes al cumplimiento de sentencia, consistentes en las características y funciones de los actores, haciendo la comparativa y estableciendo la similitud con las categorías y funciones de los años 2011 y 2020, demostrando que son semejantes, y se remitió acuerdo de Cabildo certificado para establecer la forma en que se llevó a cabo la homologación en el año 2011 y de ser necesario en vía de colaboración se requiera de nueva cuenta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coadyuve con el fin de hacer cumplir la sentencia de mérito.



Por su parte, el edil mencionó que también el Tribunal Administrativo del Estado de México por este mismo motivo les ha establecido tanto a él como a otros servidores públicos multas muy altas no bajo sus cargos sino como personas físicas, las cuales son impagables debido a que incluso rebasan el total de sus ingresos, pues existe un precepto jurídico: ’que nadie está obligado a lo imposible’.



Finalmente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García afirmó que es su obligación es salvaguardar el interés colectivo de los habitantes del Municipio de Nezahualcóyotl, lo que hará y seguirá haciendo sin contravenir a mandatos legales, en los cuales se hayan agotados los medios de defensa respectivos, pero con condiciones que no afecten la estabilidad de la hacienda pública municipal y trasgreda a la sociedad de Nezahualcóyotl; por lo que manifestó que en el tiempo que lleva al frente de las Administración de manera responsable se ha dado cumplimiento a diversas resoluciones, ya que estas no son las únicas que se heredaron de administraciones anteriores.