En riesgo fondos de emergencia

Hasta el momento el gobierno federal ha logrado sortear los impactos económicos provocados por la pandemia de Covid-10, pero Kristóbal Meléndez, investigador del centro de investigación Mejoramiento de la Calidad Democrática Internacional (Mecademi), advirtió que para el año próximo será difícil contar con ahorros para enfrentar posibles contingencias.

De acuerdo con el investigador los recursos de dos fondos, el de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FIEP) y el de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), se agotan y sin ingresos excedentes que garanticen futuros ahorros.

Estos fondos fueron creados en el 2006 con el propósito de compensar las arcas públicas cuando se reporten ingresos faltantes respecto a los programados, los cuales en su mayoría se habían integrado con los excedentes de los ingresos petroleros.

En comparación con anteriores crisis, no se había enfrentado una como la presente, por lo cual según cálculos de Citibanamex, se prevé que los recursos del FEIP se agotarán a fines de 2020, cuando el faltante de ingresos será mayor en 200 mil millones de pesos para este año.

Por su parte Bank of America advirtió que ’el gobierno está gastando rápidamente pagos únicos, como ahorros en el fondo del ‘día lluvioso’ (FEIP) y en fideicomisos públicos’, a lo que debe sumarse la presión adicional generada a empresas en un entorno difícil por el cobro de impuestos de años anteriores, con el objetivo de obtener ingresos.

A su vez Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, consideró que la falta de ingresos y el uso de recursos no recurrentes reducen espacio al presupuesto, presiona las finanzas públicas e incrementa la posibilidad de solicitar deuda, lo cual presuntamente no realizará el gobierno federal.

Entonces de acuerdo con las conclusiones de los especialistas, el próximo año no resultará nada sencillo para el gobierno federal en materia de finanzas, máxime su no cambia de opinión para financiar los que considera como sus programas estratégicos –refinería de Dos Bocas, Tabasco, Tren Maya, nuevo aeropuerto de la Ciudad de México–, y de seguir echando recursos al barril sin fondo que es Petróleos Mexicanos.

Lo malo ante este panorama es que el presidente Andrés Manuel López Obrador es quien toma las decisiones finales, pero sin escuchar ni a su gabinete ni a sus asesores, como sucede regularmente, por lo que desde estos momentos se podría augurar que de registrarse nuevas contingencias en el 2021, resultará muy difícil para la sociedad mexicana.