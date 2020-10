Alejandro Rojas Díaz Durán,

Consejero de Morena y Senador Suplente del Senado de la República, en sus redes sociales dió a conocer los pormenores de lo que sucederá si no se define al nuevo dirigente de Morena.



En riesgo la Secretaría General de Citlali Hernández si el INE y el TEPJF no reconocen la Presidencia legítima de Porfirio Muñoz Ledo, porque al quedar ella en tercer lugar en las encuestas, podría reclamar el cargo Emilio Ulloa.



Por ello, es esencial que se aplique ya la encuesta final y que gane el que quiera la gente, para que Citlali Hérnandez también asuma dicha responsabilidad que le fue asignada por el democrático principio a favor de las mujeres.



Lo que urge es superar las diferencias internas a través del diálogo, tolerancia y democracia.



Morena no puede mantenerse sumido en el conflicto interno, que al prolongarse, los únicos beneficiarios son los adversarios del Presidente @lopezobrador_ , de la 4T y de Morena.



Es necesario elevar el nivel del debate político y poner por delante la madurez de todos nosotros para construir las condiciones de institucionalidad política y civilidad democrática en Morena.



Un partido dividido no le sirve al Presidente de la República, ni le sirve a la 4T y no le sirve a los millones de militantes y simpatizantes de Morena.



El peor escenario es que el TEPJF decida que ante la falta de condiciones, nos imponga a Alfonso Ramírez Cuéllar hasta después del 2021 y éso sería el hundimiento del Titanic de Morena en las elecciones del próximo año.



Hemos luchado más de año y medio para abrir a Morena y para que hubiera proceso, como para que lo echen a perder de último momento y nos quedemos en el peor escenario que ya definió el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador: ’es mucho pueblo para tan poca dirigencia’.



Lo que está en juego no es la nueva dirigencia nacional de Morena, es el futuro de las nuevas generaciones que estamos obligados a entregarles la antorcha de la esperanza y de la continuidad de los cambios transformadores que consoliden a un México nuevo, justo, libre, seguro, democrático, en el que hayamos extirpado la pobreza, corrupción, impunidad, inseguridad, ilegalidad y el saqueo de las riquezas nacionales.