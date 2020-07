En rueda de prensa reconoce Obispo un primer caso de COVID en la Diócesis de Córdoba

Córdoba, Ver. – En lo que fue su primera rueda de prensa como obispo de la diócesis de Córdoba monseñor Eduardo Cirilo Carmona, dio a conocer a los medios de comunicación que, ya se ha presentado un primer caso de COVID 19 dentro de las diócesis De Córdoba siendo afectado un sacerdote de la región sin precisar la identidad de este.



En ese tenor el representante de la iglesia católica indicó que el sacerdote afectado esta en cuarentena y la parroquia en donde profesa está siendo atendida por el personal adecuado, para lo cual se están llevando las medidas higiénicas necesarias, al interior y exterior de la casa parroquial, ’esperamos que la Nueva Normalidad nos lleve a ser mejores personas y superar esta etapa de nuestra vida’.



Lamentó que las personas no crean en la existencia del virus y reconoció que en las calles muchas personas no usan en cubrebocas ya que no han entendido que es parte de la nueva normalidad, aunque expuso que otro de los factores que se está padeciendo, es la situación es difícil entre la pandemia, inseguridad y economía.





Para tal efecto es necesario que la población en general ’debemos ser mejores personas; que sea ese el aprendizaje del paso de la pandemia’.



Por último, indicó que las actividades católicas serán retomadas en base a cómo se presente el semáforo cada semana con el fin de colaborar con las autoridades de salud para evitar al máximo los contagios de este virus.