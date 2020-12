En ruinas los transportistas capitalinos

LOS TAXISTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO EXIGEN RESPUESTA SOBRE SU DEMANDA DE INCREMENTO A LAS TARIFAS, PUES DICEN ESTAR EN QUIEBRA



+ En el INFONAVIT de 2.7 más de afiliados



+Enfrentarán al COVID-19 Y al SIDA



CIUDAD DE MEXICO .- El promedio nacional del costo del pasaje de transporte urbano es de 9.18 pesos por viaje-persona, 4.18 pesos por arriba del de la Ciudad de México y en porcentaje es 46 por ciento superior, mientras el del Estado de México lo es 60 por ciento mayor, dieron a conocer esta mañana los concesionarios del transporte público de pasajeros en la ciudad de México, integrados en Fuerza Amplia de Transportistas (FAT).



El vocero de los transportistas Nicolás Vázquez Figueroa, reiteró: ’Ahí está la explicación de nuestra ruina’ y exigió al Gobierno de la Ciudad de México, y en especial al secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, la respuesta sobre el incremento a la tarifa que comprometió el 20 de noviembre, además de la solicitud para que se les dieran condonaciones en el pago de bases y derroteros y el pago por uso de los Centros de Transferencia Modal (Cetrams).



’No hay que buscarle mucho, la problemática es que seguimos siendo la ciudad del país, entre las 32 capitales de los estados de la República, que tenemos la tarifa del servicio de transporte de pasajeros más baja, de manera general’, explicó Vázquez Figueroa.



Incluso, hizo el comparativo con ciudades con menores condiciones económicas y población más pobre como Oaxaca, Tlaxcala, Chilpancingo o Tuxtla Gutiérrez que están pagando precios por pasaje de 7 y 8 pesos.



Y reiteró: ’Hay compañeros que nos dicen que los microbuses ya no son rentables y es verdad, ya no lo son porque se descomponen a cada rato. Y si antes vivíamos del microbús, hoy vivimos para el microbús, de tal forma que quienes aún los conservan trabajan poco y talachean mucho’.



Dijo que hay alrededor de 12 mil concesionarios que aún no han podido cambiar sus unidades porque las condiciones de sus rutas no les dan para realizar una inversión millonaria y sacar autobuses; que otros lo han hecho sacrificando la economía familiar y otros más creyendo en las promesas de los gobiernos, al convertirse en corredores, pero nunca cumplieron con poner las tarifas en un nivel al menos igual al costo general en los estados, alrededor de los 9 pesos de hoy.



Los representantes del transporte público concesionado en la Ciudad de México, adheridos a Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), afirman encontrarse en un punto de quiebra y también frente a una pared en el caso del Gobierno que, como tal, no escucha, no ve y tampoco es sensible a la precaria situación en que nos encontramos los concesionarios de esta ciudad.



Y recordaron que con los gobiernos de izquierda ha sido casi imposible ofrecer las condiciones que permitan dar un servicio seguro, profesional, cómodo y digno de una ciudad como la de México, además de tener utilidades suficientes para sus familias debido al castigo a la tarifa que los ha dejado totalmente rezagados respecto de todas las capitales estatales y ya no se diga de algunas otras ciudades turísticas, a pesar de que la Ciudad de México es la que más turistas recibe en el país.



Francisco Carrasco, otro de los dirigentes transportistas destacó que tienen 4 meses solicitando condonaciones motivadas por la baja afluencia de pasaje debido a la pandemia y la Jefa de Gobierno no les ha dado atención a sus demandas. Incluso, el secretario Suárez del Real les dijo que no pueden hacer las condonaciones porque la ciudad el siguiente año tendrá un presupuesto inferior al actual.



Sin embargo, terció José Luis Tenorio, a los transportistas pese a que no existe una buena captación de pasaje no sólo no le quieren condonar el pago de varios derechos, sino que les están exigiendo cambiar unidades en un plazo no mayor a un año.



Entonces, para ellos, pareciera que a pesar de la pandemia los transportistas si tenemos capacidad económica para poder comprar un autobús, pero por la misma pandemia, ellos no pueden dejar de percibir ingresos tributarios.



’Y eso se lo dijimos a Claudia Sheinbaum cuando aún era Jefa de Gobierno electa, le mencionamos que el transporte concesionado estaba en riesgo de quiebra y hoy está ocurriendo. O que nos digan, que tengan el valor suficiente para decirnos que quieren desplazar a los actuales concesionarios, tal vez, para darle la posibilidad de que vengan inversionistas amigos suyos a desplazarnos’, agregó Tenorio, como está ocurriendo con los que están en la ampliación de la Línea 3 de Metrobús…



NCREMENTO DE 2.7% EN TRABAJADORES AFILIADOS: INFONAVIT



De acuerdo con datos del Instituto, desde agosto de 2020, las relaciones laborales comenzaron a mostrar un crecimiento. Al 9 de noviembre de 2020, hay un poco más de 19.7 millones de trabajadores derechohabientes.



El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó su Reporte Económico Trimestral julio-septiembre 2020, en el que resalta que, a partir de agosto, el mercado laboral formal en México muestra signos de recuperación ligados a un mayor dinamismo económico en el país.



De acuerdo con datos administrativos del Instituto, se puede confirmar que el número de relaciones laborales registró un incremento de 2.7% entre el 1 de agosto y el 9 de noviembre de 2020, para ubicarse en poco más de 19.7 millones.



El documento, además de analizar el comportamiento de la economía nacional e internacional, así como del sector de la construcción e hipotecario, también aborda la situación laboral de las y los derechohabientes del Instituto durante la emergencia sanitaria por Covid-19 y las carreras salariales de sus acreditados.



En este sentido, el reporte señala que, a través de un análisis de series de empleo, las divisiones económicas de la industria de la construcción y los servicios fueron las que sufrieron el mayor impacto al principio de la contingencia, aunque, la primera mostró una rápida recuperación a partir del mes de junio. Además, los pronósticos a 6 meses apuntan hacia un mayor dinamismo en las divisiones de agricultura, industria de la trasformación, y servicios sociales.



Asimismo, durante junio y julio la producción de edificación residencial mostró signos de recuperación al reportar una tasa promedio de variación mensual de 7.1%. Aunque, en agosto retrocedió 0.9% y en septiembre registró un crecimiento de 1.0%.



El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 11 millones de créditos en México….



EN EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA CENSIDA SE SUMAN PARA ENFRENTARLA EN TIEMPOS DEL COVID-19



La pandemia por COVID-19 ha significado un reto a nivel mundial para mantener los servicios de prevención, atención y tratamiento del VIH. En México, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida ha implementado estrategias para mitigar los efectos del SARS-CoV-2 en la salud de las personas que viven con VIH, así como de otras poblaciones clave y vulnerables a la infección, alineándose a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Entre estas estrategias se incluyen la creación de materiales informativos para la población, provisión oportuna de insumos y de antirretrovirales por varios meses, así como la generación de recomendaciones para las unidades de atención desarrolladas en coordinación con el resto de las instituciones del sector salud, a través del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Censida), líderes comunitarios y académicos.



Este 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, ocasión propicia para recordar que el acceso a tratamiento antirretroviral es universal y gratuito en nuestro país, y cada vez se dispone de mejores opciones terapéuticas que permiten a las personas que viven con VIH tener vidas plenas, largas y saludables.



El gobierno federal inició a mediados de 2019 una estrategia de optimización de tratamiento antirretroviral para las personas que viven con VIH, con el objetivo de que tengan acceso a medicamentos de vanguardia que mejoren su calidad de vida. Esta medida se ha mantenido durante la emergencia de salud pública por SARS-CoV-2 en los 141 servicios especializados para la atención de personas que viven con VIH que existen en la Secretaría de Salud. A la fecha, en la Secretaría de Salud se ha optimizado el tratamiento de más de 39 mil personas y 79 por ciento tiene esquemas de tableta única.



Desde 2017, todas las organizaciones internacionales dedicadas a la prevención reconocieron que las personas que viven con VIH y tienen cargas virales indetectables, son incapaces de transmitir la infección, lo que cambió la historia de la infección por VIH: indetectable = intransmisible.



Este hito ha modificado el curso de esta epidemia desde la perspectiva individual y la visión comunitaria. Para conseguir carga viral indetectable es fundamental que las personas conozcan su diagnóstico y sean adherentes a su tratamiento; es decir, que tomen su medicamento antirretroviral diariamente y de acuerdo con lo indicado.



Se estima que, en México, 270 mil personas viven con VIH, de las cuales aproximadamente 70 por ciento conoce su diagnóstico y 60 por ciento se encuentra con tratamiento para la infección.



En el Día Mundial de la Lucha contra el Sida también es importante reconocer que la lucha contra el estigma y discriminación hacia las personas que viven con VIH sigue vigente, y deben redoblarse los esfuerzos para eliminar cualquier acto o manifestación que atente contra sus derechos humanos y su libertad.



Para la Secretaría de Salud es prioritario que cada persona que vive con VIH reciba atención y tratamiento integral que garantice su bienestar y una mejor calidad de vida, por lo que trabaja para incrementar el acceso a estrategias de prevención eficaces y seguras, que permitan reducir el número de casos nuevos y conduzcan hacia la eliminación del VIH.



Se invita a todas las personas a que se realicen la prueba de VIH, que es segura y gratuita en todo el territorio nacional. Asmismo, el Censida proporciona orientación, apoyo e información sobre prevención, atención y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y virus de hepatitis C (VHC) a través de los correos electrónicos: [email protected] y [email protected] a todas las personas que así lo requieran en cualquier región de nuestro país….



([email protected])