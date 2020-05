En San Felipe del Progreso, Carlos Eduardo Rodríguez Arratia gana concurso Carta a Mamá

En San Felipe del Progreso, Carlos Eduardo Rodriguez Arratia gana concurso Carta a mi Madre

SAN FELIPE DEL PROGRESO, MÉX. -De El Calvario Buenavista, de trece años, alumno del sexto año de la Escuela Fernando Orozco Y Berra, ganó el concurso Carta a Mi Mamá convocado por el Sistema Municipal del DIF.



En el transcurso de mi corta vida a lo largo de estos años tú eres el único lugar en el mundo donde puedo sentirme seguro, quiero decirte que no solo con una fecha puedo agradecerte el infinito esfuerzo que haces por mi, verte llegar a casa cansada después de un largo día de trabajo para verme crecer e ir a la escuela es una bendición tenerte en mi vida.



Quiero decirte que significas mucho para mí porque tú eres mi luna, mi sol y mis estrellas, déjame ser la persona que siempre se asome a tu ventana, ser siempre el motivo que haga que siempre vuelvas a casa y ser la mejor parte que hay de ti, déjame seguir abrazándote por siempre, deseo que Dios te preste mucha vida para verme cumplir todos mis sueños y verme realizado un adulto de bien.



No solo este 10 de mayo te llegarán cartas, no solo esta fecha te celebro porque has sido una madre y padre al mismo tiempo, te has quitado el pan de la boca para dármelo a mi, te has privado de comprarte cosas que te gustan para comprarme algo a mi y quiero decirte que te haré sentir orgullosa de mi, te compensare cada esfuerzo que haces por mi y si en algún momento cuando los años te pesen, las piernas no caminen, los ojos se te cierren y la piel ya no se estire estaré ahí siempre ahí porque no mereces menos, mereces más por ser la mamá que ha sacado adelante a sus hijos a toda costa.



Mis logros y sueños te pertenecen no tienen fecha de caducidad, eres mi super héroe y eres el amor de mi vida, te agradezco por los valores y la educación con la que me has formado, te amo con toda mi vida y te amo hasta el infinito y más allá.