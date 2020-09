En Santiago a partir del primero de diciembre empezaremos a pagar los aguinaldos: Alcalde

El cuarto municipio de Nayarit, hablando económicamente, que es Santiago Ixcuintla, goza de finanzas sanas. Así lo dijo el alcalde de este municipio, José Rodrigo Ramírez Mojarro, ’el RR’.



’Afortunadamente, lo he comentado, y lo he presumido, Santiago, financieramente, aun con todos los descuentos presupuestales que ha habido a partir de la llegada de este gobierno federal hemos salido avante en el tema financiero, cubrimos hasta el día de hoy las quincenas a tiempo, se está cuidando bien los centavos del ayuntamiento y afortunadamente no he tenido ese problema’, dijo el alcalde.



Afirmó que los problemas sociales los ha reducido en gran parte, sin dejarlos de lado, ’diario recorremos las localidades de Santiago a lo largo y lo ancho, llevando sillas de ruedas, llevando medicinas, arreglando muchos problemas, pero por lógica si los presupuestos llegaran completo, fuéramos un Santiago totalmente diferente’.

Argumentó que las finanzas del ayuntamiento las han sabido administrar pese a los recortes presupuestales que le han hecho, desde el gobierno federal.



’Hasta el día de hoy no tenemos problemas con ningún pago. Todas las quincenas se han cubierto al cien por ciento, y estamos preparándonos para lo que va a ser el cierre de año, este diciembre. Espero no tener ningún problema vamos a ‘calcular el agua a los camotes’.



Tan bien administrados está el gobierno municipal que ya ’a partir del día primero de diciembre empezaremos a pagar los aguinaldos, para que haya un circulante en nuestro municipio y que todos comerciantes y todos los negociantes de Santiago, obtengan algún recurso de todo ese dinero que se distribuye, que son alrededor de 35 millones de pesos.