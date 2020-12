En segunda quincena de enero inicia vacunación anti-Covid de adultos mayores: AMLO

Redacción AN / GH

27 de diciembre 2020 8:50 pm

FOTO: Presidencia



En la segunda quincena de enero, cuando se termine de aplicar la primera dosis a todo el personal de salud, iniciará la vacunación de los adultos mayores, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



A través de un video publicado en redes sociales, indicó que se comenzará con las personas de más edad, de 100 a 90 años y luego de 90 a 65 años. Explicó que en los casos donde la gente no pueda acudir a los módulos de vacunación, pondrán en marcha un mecanismo similar al de la entrega de pensiones en las zonas más apartadas del país, es decir, organizar brigadas que van hasta las casas para entregar de manera directa el apoyo.



’A los que puedan llegar al lugar donde se cita, ahí se vacuna, ahí van a estar los especialistas vacunando. Si en esa zona hay adultos mayores que no pueden llegar a donde se está vacunando, se va a ir a sus casas a vacunarlos, así vamos a ir bajando hasta llegar a los 60 años’, precisó.



El primer mandatario expuso que luego seguirán los enfermos crónicos con hipertensión, diabetes y obesidad, y después se seguirá con las personas de 60 años hacia los más jóvenes.



Al mismo tiempo, añadió, se contemplará como algo especial la vacunación a los maestros en los estados donde haya semáforo verde y puedan reiniciar las clases presenciales .



’Aunque es un asunto de tipo material, es importante que se sepa que tenemos una primera fase, tenemos 32 mil millones de pesos disponibles para la compra de las vacunas y que la aplicación de las vacunas va a ser universal, es decir, para todos ricos y pobres. Lo único que se va a cuidar es que no haya influyentismo y que se respete el programa, primero los médicos que están salvado vidas en hospitales Covid, segundo adultos mayores estén donde estén, es universal y gratuita. Nada más es cosa de esperar el turno que le corresponda a cada quien’, expresó.