En semáforo rojo por COVID-19, capitalinos abarrotan Lagunilla y Tepito

En el primer fin de semana de la ’Nueva Normalidad’ en la Ciudad de México, La Lagunilla y Tepito lucen abarrotadas de capitalinos que realizan sus compras; las avenidas también desbordan de automovilistas con rumbo al norte de la urbe.



Pese a que la capital mexicana se mantiene como una de las localidades con mayor número de contagios de SARS-CoV2, este domingo cientos de ciudadanos salieron, cual día normal antes del brote.



En un recorrido realizado por Notimex, se constató que la mayoría de los transeúntes portaban cubrebocas, mientras el resto -incluídos adultos mayores, jóvenes y niños- no lo usaban. Todos ignoraban la ’sana distancia’.



En las calles de Peralvillo y Jesús Carranza se registran altas concentraciones de personas, en los negocios sobre ellas no hay medidas sanitarias ni se evita la aglomeración de personas.



Mientras, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, realizan sus patrullajes constantes, sin embargo, dos de los elementos no portaban cubrebocas.



En lo que respecta a los puestos de comida, cerveza y otros alimentos instalados a un costado del Eje 1 Norte, tanto comerciantes y comensales no practicaban la sana distancia.



En lo que respecta a las calles Manuel Doblado, Vidal Alcocer, Díaz de León, Obrero, Caridad de Tepito y González Ortega del popular barrio de Tepito, lucen completamente llenos; la gran mayoría de los puestos de comida en la calle no contaban con gel antibacterial, y quienes los atienden no utilizan cubrebocas.



