En sesión maratónica en la Cámara de Diputados se aprueba extinción de 109 Fondos y Fideicomisos

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 08, OCTUBRE, 2020, 11:08 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO





En una sesión maratónica, en la Cámara de Diputados, Morena, Partido Verde Ecologista y Partido Encuentro Social, impusieron su mayoría y extinguieron 109 fondos y fideicomisos para que el gobierno federal obtenga 68 mil 400 millones de pesos.



Luego de una larga sesión desde el martes que tuvo que entrar en receso tras la toma de la tribuna por diputadas y diputados del PAN, PRI, MC y PRD, el coordinador Mario Delgado se vio obligado ayer a echar atrás la intención de última hora de disponer también del Fondo de Salud para el Bienestar del Insabi destinado a gastos catastróficos, que le daría a Hacienda otros 100 mil millones de pesos, para destrabar el conflicto político.



Este miércoles se retomó la sesión y se avanzó en el debate de las 398 reservas a todos los artículos de la reforma encargada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.



Para finalizar la discusión en lo particular, la Cámara de Diputados tardó 19 horas. Inició a las 12:00 del día del miércoles, y finalizó a las 07:00 de la mañana de este jueves.



La Cámara de Diputados comenzó con la modificación a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que daba sustento al apoyo a activistas y periodistas amenazados por ejercer su trabajo.



Pese a las protestas de la oposición se eliminaron el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), Fondos de Ciencia y Tecnología.



Morenistas y aliados del PT, se pronunciaron en contra de la determinación del grupo mayoritario en San Lázaro.



Para la diputada de Morena, Lidia García, se traicionó a la comunidad científica.



Tatiana Clouthier de Morena advirtió los problemas legales que vendrán por la desaparición de estos instrumentos de apoyo.



Gerardo Fernández Noroña del PT coincidió con la oposición y calificó como un error ’callar por cobardía’ y votar a favor aun sabiendo que había fideicomisos que no deberían desaparecer.



La iniciativa establece que los recursos sean destinados con prioridad a fortalecer programas y acciones en materia de salud, principalmente para la pandemia del covid, sin que desde el Legislativo se determinará las reglas de operación de los recursos.



El dictamen aún debe pasar al Senado de la República.



LOS PRONOSTICOS DE AGUSTIN CARSTENS NO SON VALIDOS PARA MEXICO



El Presidente aseguró que las bancarrotas que pronosticó el ex gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, no son válidas para el país, porque aquí no se aplicaron estímulos fiscales ni ’soltamos dinero a empresas’.



El Mandatario dijo que Carstens se refirió a los países donde se optó por dar prórrogas en el pago de impuestos, rescatar empresas y contratar una mayor deuda externa.



’En esa visión de la estrategia que ellos han aplicado, en la fórmula de ellos, lo que está diciendo es cierto: esas economías no están reaccionando a pesar de los estímulos.



’En el caso de nosotros, no creo que se haya referido a México, porque no soltamos dinero a empresas, ni estímulos fiscales, ni nada de eso; fueron los apoyos abajo, los programas de bienestar, los créditos a pequeñas empresas, las remesas, esas nos han llegado como una bendición, no creo que se haya referido a lo nuestro’, expresó.



Asimismo, dijo que su gobierno se dedicó a enfrentar la crisis con apoyos directos a la población más necesitada del país y se tuvieron ’mejores resultados con menos costo’, por lo que consideró que la fórmula aplicada por su gobierno ’está bien’.



Para demostrarlo, el Presidente comentó que el peso se sigue apreciando frente al dólar y estimó que, si se mantiene esta tendencia, al cumplirse dos años de gobierno la depreciación de la moneda, aún en medio de la crisis, será únicamente de 8 por ciento.



Además, informó que se han logrado recuperar 250 mil empleos del millón que se perdió durante la etapa más crítica de la epidemia de covid-19.



’Tenemos finanzas sanas, no tenemos déficit en la recaudación, en términos nominales es superior al año pasado.



Lo que nos interesa es la recuperación de los empleos, ayer vi el dato de octubre, en agosto recuperamos 92 mil, en septiembre como 120 mil y ayer vi los primeros días de octubre hasta creo que hasta el seis ya llevamos 30 mil, no estamos perdiendo ya’, apuntó.



El Presidente dijo que estas cifras confirman que México está levantándose de la crisis mejor que países como España y Francia, que también sufrieron caídas abruptas de su economía.



’Tenemos buenos indicadores que vamos levantándonos, no tenemos problemas mayores, tenemos control de inflación, tenemos control en cuanto a la deuda: no se nos disparó’, concluyó.



Ayer, Agustín Carstens, ex titular del Banco de México (Banxico) y gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su siglas en inglés), alertó que la respuesta que han tenido los bancos centrales para contrarrestar los efectos del covid-19 ha sido oportuna, pero las acciones han generado exceso de liquidez, las empresas están muy endeudadas y eso llevará a bancarrotas.

También, afirmó que la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria del coronavirus se alargará más de lo esperado y tendrá un impacto en la empresas, pese de las medidas que estén aplicando los gobiernos.