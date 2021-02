En su intento por llevar agua potable a vecinos de la colonia Altavista en el municipio de La Paz, pipa sufre volcadura

La Paz, Mex.-La falta de sensibilidad de un gobierno que no ha querido cumplir con la obligación de otorgar los servicios básicos a los ciudadanos, provoco un accidente cuando una pipa de agua se dirigía a surtir del vital líquido a una comunidad.

Fueron vecinos de la colonia Altavista quienes reportaron a las autoridades desde el pasado sábado, que la volcadura de la pipa de agua sucedió sobre la calle de Alhelí en la colonia antes referida, sin haber hechos materiales y humanos que lamentar.

Sobre el accidente del motivo que causara la volcadura de la pesada unidad que transporta agua, se dijo que la pipa subía forzadamente una pendiente sobre la calle Altavista a la altura de la manzana 5, esto y lo complicado de la cuesta fueron las causas del percance de la unidad.

Mismos vecinos señalaron, que desde que la autoridad principal de esta localidad, Olga Medina ordeno el cierre del pozo de agua ’Tecamachalco’ el vital líquido esta empezó a escasear en los domicilios y aunque en su oportunidad se le informo a la alcaldesa de la falta de agua en la comunidad antes mencionada esta puso oídos sordos al grave problema.

Los afectados por la carencia de agua potable, indicaron que no pagarán el consumo de agua durante este 2021, debido a la intransigencia gubernamental por no distribuir el vital líquido