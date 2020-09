En su segundo informe de Gobierno Claudia Sheinbaum destaca logros y acciones; falta mucho por hacer

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 17, SEPTIEMBRE, 2020, 13:08 hrs.

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO



La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su Segundo Informe de Gobierno, llevado a cabo de forma virtual en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento ante legisladores del Congreso de la Ciudad de México, informó que los homicidios dolosos en la Capital bajaron 57 por ciento, al pasar de 4.9 diarios, en enero de 2019, a 2.6, en agosto de este año.



"Víctimas de homicidio doloso, de un promedio diario de 4.9 en enero del 2019 y 6.1 en mayo del 2019, se redujo a un promedio diario de 2.6 en agosto del 2020, es decir, una reducción de víctimas de homicidio doloso del 57 por ciento".



De acuerdo con Sheinbaum, en el caso de delitos de alto impacto, de un promedio diario de 168, en enero de 2019, se pasó a 84, es decir, hubo una reducción de 50 por ciento.



En materia de robo de vehículo con violencia dijo que, de un promedio diario de 13.3 en enero pasado, se pasó a 8 en agosto de 2020, lo que significa una reducción de 40 por ciento; mientras que, en robo de vehículo sin violencia, de un promedio diario de 27. 7, en el primer mes de este año, se pasó a 16.9, es decir, una reducción de 39 por ciento.



Mientras que, en robo a negocio con violencia, de un promedio diario de 23.4, en enero del 2019, se pasó a 8.4, con una reducción de 64 por ciento; robo en Metro, de 13. 5 diario se redujo a 2.2, con una disminución de 84 por ciento.



Robo en microbús, de un promedio diario de 5 se pasó 1.4, lo que representa una reducción de 72 por ciento en 22 meses; robo a cuentahabiente, de 1.9 diario en enero pasado a 1, con una reducción de 47 por ciento.



"Aún estamos trabajando para la reducción de otros delitos que no hemos logrado disminuir del todo, como es el caso del robo a casa-habitación. Quiero reconocer el trabajo del gabinete de seguridad, pero en particular al secretario de Seguridad Ciudadana (Omar García Harfuch, quien frente a la adversidad siempre pone su mejor esfuerzo y dedicación.



A nombre de los habitantes de la ciudad muchas gracias Omar; eres un ejemplo de valentía, honestidad y un ejemplo para todos los integrantes de la policía, muchas gracias", comentó.



Asimismo enfatizó que la Fiscalía General de Justicia capitalina "va transformándose a partir del liderazgo" de su titular Ernestina Godoy y a través del fortalecimiento de las coordinaciones dentro de la institución. En tanto que la colaboración con el Tribunal Superior de Justicia, dijo, ha sido "muy relevante".



SE ENVIO INCIATIVA PARA PROTEGER A LAS MUJERERS



La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que envió al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para proteger a las mujeres víctimas de violencia doméstica, con la que se pretende que los agresores dejen el hogar donde viven con su pareja.



La mandataria dijo que se busca que las mujeres y sus hijos no tengan que ir a un refugio sino que permanezcan en sus casas.



Al hablar sobre las acciones de su gobierno a favor de las mujeres, destacó la creación del Banco de ADN, el registro de agresores sexuales y la Ley Olimpia.



"Recientemente envié una iniciativa más para que sea el agresor en una pareja quien deba dejar la vivienda en la que ambos viven, es decir, no tiene por qué enviarse a una mujer y a sus hijos a un refugio, debe ser la propia casa donde vive, donde tenga la mayor seguridad y el agresor debe salir", dijo.



DETENCION A AGRESORES SEXUALES



Sheinbaum aseguró que durante 2019 en la capital se detuvieron en flagrancia tres veces más a agresores sexuales que en 2018, lo que representa un gran avance en su gobierno, pero aún "falta mucho por hacer".



Dijo que estas acciones fueron posibles gracias al apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de Justicia capitalina, así como del Tribunal Superior de Justicia local.



"Quiero destacar el trabajo de la policía, la Fiscalía General y el apoyo del Tribunal Superior de Justicia. En 2019 se detuvieron en flagrancia tres veces más a agresores sexuales que en 2018 y se cumplimentaron caso el doble de órdenes de aprehensión aunque falta mucho por hacer", dijo.



Cabe señalar que, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se ha enfrentado a diversos retos durante el segundo año de su administración, el cual se ha destacado por circunstancias inusuales como la pandemia de coronavirus y el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.



Asimismo, ha atendido casos de feminicidio, abuso sexual y violencia contra la mujer, que derivaron en protestas masivas.



Te contamos qué ha sucedido durante el segundo año de gobierno de Sheinbaum y cuáles han sido los avances.



PANDEMIA DE CORONAVIRUS



En la Ciudad de México, la pandemia de coronavirus comenzó en marzo de este año y hasta ahora hay 114 mil 268 contagios acumulados y 11 mil 351 defunciones, por lo que es la entidad con más casos positivos en el país.



Desde los primeros días de la emergencia sanitaria, se suspendieron actividades como clases presenciales, eventos culturales y deportivos, entre otros, además de que se cerraron negocios y espacios públicos, incluso estaciones del Metro y Metrobús, lo que ocasionó que se perdieran cerca de 220 mil empleos.



Por ello, se implementaron diversas acciones de acuerdo con las fases de la epidemia en la capital, no sólo para disminuir contagios, sino también para detectarlos, atenderlos y evitar la saturación hospitalaria.



Sin embargo, durante la fase de semáforo rojo fue cuando hubo una mayor ocupación hospitalaria, es decir, de abril a junio, lo que se atendió con la reconversión hospitalaria de 151 unidades distribuidas en 120 centros de salud y 31 hospitales hospitales de la Secretaría de Salud.

La compra de equipamiento y la contratación de personal de salud, la creación de un modelo epidemiológico para la Zona Metropolitana del Valle de México y el sistema SMS Covid19, para rastrear y atender casos de coronavirus a distancia, el cual se mantiene vigente.



Ante la disminución de empleo en la capital del país, ocasionada por la pandemia, se implementaron como apoyos económicos, principalmente para menores de edad, personas de la tercera edad, transportistas, negocios y desempleados.



Además de que se elaboró un plan de Reactivación Económica para el Bienestar de Ciudad de México que contempla una inversión pública y privada de 142 mil millones de pesos para impulsar obra pública, turismo, salud, movilidad, servicios urbanos, apoyos a la economía familiar y la creación de 300 mil empleos directos.



Asimismo se creó la beca Leona Vicario, para menores de edad que perdieron al menos a uno de sus padres o tutores a causa del coronavirus, la cual se mantendrá hasta que los beneficiarios cumplan 18 años.



Actualmente, la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja con alerta desde hace once semanas, durante las cuales se han reabierto actividades de manera escalonada y con fuertes medidas de prevención, como negocios, teatros, museos, centros comerciales y espacios como el Centro Histórico.



Aunque muchos trabajos de oficina y las clases presenciales continúan a distancia.



El lunes pasado se presentó un informe especial sobre las acciones que se han implementado para combatir la pandemia, en el que destacó que ya se logró estabilizar la ocupación hospitalaria.



ATENTADO CONTRA OMAR HARFUCH



El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, sufrió un atentado en su contra el 27 de junio, en el cruce de Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en el que resultó lesionado, con tres impactos de bala y esquirlas de armas de fuego.



El atentado ocurrió alrededor de las 06:38 horas y dejó un saldo de dos policías lesionados y tres personas fallecidas, dos escoltas del funcionario y una mujer abordo de un auto, que se dirigía a su lugar de trabajo.



A pocas horas del atentado, se detuvo inicialmente a 12 personas y se aseguraron armas largas, chalecos antibalas, cartuchos de alto calibre y granadas de fragmentación.



Horas más tarde, tras ser hospitalizado y estabilizado, García Harfuch aseguró que el atentado fue por parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y

las autoridades del gobierno federal indicaron que sabían sobre el atentado desde la segunda semana de junio, luego de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) recibió información de un audio en el que presuntos integrantes del CJNG planeaban un atentado contra un funcionario en los próximos días.



La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque y aseguró que se derivó del trabajo que hace García Harfuch para combatir a los grupos delictivos en la capital, además de que descartó que deje el cargo a causa del ataque.



El 3 de julio, la mandataria capitalina informó que el gobierno federal alertó a dos miembros de su gabinete sobre posibles amenazas, quienes ya habían sido alertados.



Por el ataque, hubo 19 personas detenidas, entre estas el autor intelectual del atentado, José Armando ’N’, El Vaca, de 35 años, quien es identificado como jefe de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, en Tonalá, Jalisco, y actúa bajo las órdenes de Carlos Andrés Rivera Varela, Morro, líder regional del CJNG.



El titular de la SSC permaneció 10 días hospitalizado, pero se tardó cerca de dos semanas más en volver a sus labores presenciales, pues Sheinbaum comentó que seguía al pendiente de la policía desde el centro médico donde fue atendido.



VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES



La violencia contra la mujer en la Ciudad de México se volvió cada vez más visible, principalmente con casos que tuvieron fuerza mediática como los asesinatos de Abril Pérez Sagaón, Fátima e Ingrid Escamilla, entre otros.



CASO NIÑA FATIMA



El cuerpo de Fátima, una niña de siete años, fue hallado el 16 de febrero dentro de una bolsa de basura abandonada en calles de la colonia Los Reyes, de la alcaldía Tláhuac, cuatro días después de haber sido reportada como desaparecida.



La menor había sido secuestrada por una mujer que la conocía y la sacó de su escuela, la primaria Enrique Rébsamen, ubicada en Tulyehualco, Xochimilco.



Al realizar las investigaciones y con base a videos de cámaras de seguridad, se realizó un retrato hablado de la mujer que la secuestró, el cual se difundió, incluso en las estaciones del Metro, además de que se ofreció una recompensa por información de su paradero.



Días más tarde, el 19 de febrero, fueron detenidos Giovana ’N’ y Mario Alberto ’N’, en el Estado de México, quienes reconocieron haber secuestrado y abusar sexualmente de Fátima, así como ser culpables de su asesinato, por lo que fueron vinculados a proceso y llevados a los reclusorios sur y norte de la capital del país, donde permanecen detenidos.



ABRIL PERZ SAGAO



En enero, Abril Pérez Sagaón fue asesinada cuando viajaba en un auto sobre Circuito Interior, junto con sus hijos y su abogado, hacia el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde tomaría un vuelo a Nuevo León.



Abril fue atacada por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabra le dispararon en la cabeza y en el torax, presuntamente por orden de su ex esposo, Juan Carlos "G", con quien se reunió horas antes para comparecer ante un juzgado familiar.



Actualmente, hay tres personas vinculadas a proceso y en prisión preventiva, quienes confesaron haber recibido 100 mil pesos cada uno a cambio de asesinar a Abril Pérez.



Estos y otros casos más, han derivado en protestas masivas de mujeres, como la realizada el 9 de marzo en la zona centro de la Ciudad de México, convocada por varios colectivos de mujeres.



Durante la protesta hubo actos de vandalismo por parte de algunos grupos de encapuchadas e incluso se lanzaron dos petardos frente a Palacio Nacional.