En suspenso continuidad de la tienda de ropa de ’El Chapo’ Guzmán

La marca El Chapo 701 fue lanzada por Alejandrina Guzmán, hija del capo, pero desde que entregó despensas en plena pandemia, la página de la marca ha ido quitando contenido.







CULIACÁN, Sinaloa.- 20 septiembre 2020. Joaquín El Chapo Guzmán también es una marca registrada por su hija Alejandrina Giselle Guzmán, quien creó una línea de ropa y hasta una cerveza con la imagen del narcotraficante.



Alejandrina Giselle Guzmán no es cualquier empresaria. Esta mujer incursionó en el mundo de la moda con la marca de su padre: el ex líder del Cártel de Sinaloa y uno de los capos de la droga más peligrosos en la historia reciente, Joaquín El Chapo Guzmán.



La tienda en línea de la marca de ropa y accesorios con el nombre de su padre ha desaparecido, la marca es Chapo 701. Hasta hace unas semanas, se podía ingresar al portal elchapoguzman.com donde se encuentra la historia de la marca, la definición de quiénes son, la oferta de licencias y un link de contacto y la tienda en línea.



En ese entonces se ofrecían camisas similares a las que usaba el Chapo cuando concedió una entrevista al actor, director y activista estadounidense Sean Penn y en el encuentro con la actriz mexicana Kate del Castillo. Se podían comprar las prendas en diferentes colores y con rebajas. El precio de esas prendas rondaba los 800 pesos mexicanos.



También había oferta de gorras, sudaderas, camisetas, calzado y accesorios para hombre y mujer. Pero ahora el vínculo para ingresar e intentar adquirir alguna de esas prendas está roto. Lo mismo ocurre con los perfiles de la marca en las redes sociales de Facebook e Instagram. La única red social que permanece activa y con imágenes de los productos de la tienda es tumblr.



La tienda ofrecía hasta hace unas semanas camisas a precios de oferta, alrededor de 800 pesos.



Incluso se sumó a la ropa una cerveza lager artesanal con la figura del capo, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos tras ser el centro del juicio llamado del siglo.



Alejandrina Giselle ha realizado apariciones públicas en los meses pasados que le han llevado a los titulares de prensa y a las redes sociales.



El primer momento fue su boda con Édgar Cazares para la que la catedral de Sinaloa fue cerrada para luego ofrecer una fiesta con la amenización presuntamente de importantes figuras representativas de la música regional mexicana.



En días recientes circuló un video donde se puede observar a la hija del capo rumbo a la entrada de la iglesia.



Meses después, en abril, circularon videos e imágenes de personal de Alejandrina repartiendo despensas y otros productos a gente de localidades marginadas de Jalisco, en medio de la pandemia por coronavirus en el país y el mundo.



Para esas entregas, Giselle Guzmán usó justamente una de las redes sociales para difundir su marca de ropa. En un comunicado publicado en la página de Facebook El Chapo Guzmán, que utiliza para promocionar la marca de ropa El Chapo 701, Alejandrina especificó que de manera personal y bajo todos los protocolos de seguridad, les hará llegar una despensa a todas las personas de la tercera edad.



Alejandrina Guzmán, hija del fundador del Cártel de Sinaloa, repartió despensas a las personas de la tercera edad.



’Sabemos que esta situación pasará pronto, y cuando esto suceda podremos recibirte en nuestro punto de venta y en todos nuestros eventos nacionales para estar más cerca de todos ustedes con los mejores productos’, apunta un comunicado firmado por Alejandrina Guzmán.



El reparto de ayuda se llevó a cabo en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. La dinámica de distribución consistió en enviar un mensaje a WhatsApp o a través de Facebook solicitando una ayuda personal. De igual forma, el apoyo puede ser solicitado para una persona cercana que conozcan con bajos recursos.



Después del reparto y de que se difundiera a nivel nacional la entrega de despensas por la hija del Chapo Guzmán, la cuenta de Facebook de la marca de ropa y mediante el cual se difundió el reparto desapareció. Pero la tienda de ropa seguía activa al menos hasta agosto pasado.



’No encontrado, error 404. La página que estás buscando ya no existe’, dice el mensaje al darle click al menú de tienda en línea.



Una bolsa con la imagen del rostro del capo de la droga mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán en un stand de la marca de ropa "El Chapo 701" en la feria Intermoda en Guadalajara, México, Julio 16, 2019 .



La tienda hacía entregas a Estados Unidos y a los asociados le llamaba ’Nuestros Dealers’, como se conoce a los distribuidores de droga en las calles.



De la página lo que sí permanece activo es la sección que explica la identidad de la marca, en la cual se refiere al Chapo Guzmán como un líder, amigo de todos, vendedor humilde de naranjas que llegó a ser conocido como ’El CEO de Sinaloa’ o El señor de las montañas.



’Una leyenda viva con esencia revolucionaria’, remata la descripción.