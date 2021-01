EN TAMAULIPAS las cosas no pintan bien para este partido político.

EN TAMAULIPAS, las cosas no pintan bien para los aspirantes del PAN en algunos municipios en donde sus militantes han optado por regresar al Partido Revolucionario Institucional(PRI), del que habían salido buscando un cambio de gobierno pero finalmente quedaron decepcionados ya que; "tan malo es el pinto como el colorado’.

Por ejemplo, en Méndez Tamaulipas el Partido Acción Nacional prácticamente se quedará sin militantes después de que la mayoría de ellos, luego de darse a conocer el registro de Pedro(Pedrin) Loera Almaráz como precandidato del tricolor, un gran número ya le dieron su apoyo al ex alcalde.

En San Fernando también hay mucha indecisión por parte de los partidos de oposición en donde solo el PRI define su postura en los comicios en puerta mientras que el partido en el poder (PAN) que contará con una gran maquinaria político-oficial aún no anuncia quién les representará en las contiendas, lo que habla del incierto futuro de este organismo en el municipio en donde la actual administración cavó una profunda fosa que solamente un buen candidato podría evitar su inhumación....

Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!