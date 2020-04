En Tecámac hay autoridad, no vendrán a desestabilizarnos, tenemos una policía comprometida; Mariela Gutiérrez Escalante

Un total de 26 personas, fueron detenidas la tarde de este martes, en dos eventos

distintos, al verse involucrados en redes que incitaban a saqueos a través de

WhatsApp y Facebook; así lo dio a conocer la presidenta municipal de Tecámac

Mariela Gutiérrez Escalante, en conferencia de prensa realizada esta mañana, en la

cual refirió que en Tecámac hay autoridad y que no se permitirá que haya grupos de

éste y otros municipios, con intenciones de desestabilizar la paz en momentos en

los que hay que guardar la tranquilidad y ser solidarios, pues hoy cuentan con una

policía comprometida que ha dado buenos resultados, a quienes les ha instruido

trabajar de la mano con la ciudadanía y evitar que se cometan ilícitos.

La Alcaldesa aseguró que desde el pasado jueves 19 de marzo, se han recibido

alrededor de 200 denuncias de grupos que buscan organizarse para saquear

comercios, que se han autodenominados ’Warriors’, con la intención de perpetrar

robos y no por una necesidad real de alimento o sustento, por lo que se aplicará

toda la fuerza de la ley para evitarlo.

Cabe destacar, que gracias a la confianza que se ha ido ganado el gobierno actual, la

ciudadanía ha denunciado éste y otro tipo de ilícitos a través de las redes sociales

oficiales o directamente al C-2, que derivaron en la disipación de 17 eventos que se

tenían programados para este martes, a través de 62 denuncias anónimas, en dos

de los cuales se lograron detener a incitadores. Dos personas; un hombre y una

mujer, fueron puestos a disposición del Ministerio Público en Tecámac, por su

probable participación en el delito de asociación delictiva, al encontrarse evidencia

que los señala como los líderes de un movimiento en WhatsApp que convocaba a

grupos de personas en una tienda de autoservicio, ubicada en la esquina de Camino

a San Pablo Tecalco y Boulevard de los Olivos, a los que les fue encontradas armas

punzocortantes y evidencia en sus teléfonos celulares. Ya por la noche, un grupo de 24 personas -entre ellos 8 menores de edad-, fueron puestos a disposición del Juez

Calificador en Héroes Tecámac, ya que no se les encontraron armas, pero sí

evidencia en sus teléfonos celulares de pertenecer o participar en grupos

instigadores, mismos que fueron presentados por alteración al orden público.

Por su parte el comisario general Ismael Castillo Palacios, aseguró que el trabajo se

ha desarrollado con total respeto a los derechos humanos, en coordinación con la

policía ministerial y la Fiscalía Estatal, y gracias a la ciudadanía -incluyendo taxistas

de las bases en centros comerciales-, se actúa en tiempo real para dar seguimiento

al actuar de las bandas organizadas.

Durante su intervención, el subdirector operativo de la Comisaría General de

Seguridad, Osires Hernández Morales, mencionó que se han creado redes con cerca

de 200 empresarios y líderes comerciales, quienes denuncian y proporcionan

evidencia de las cámaras de seguridad de sus negocios o domicilios, para facilitar las

investigaciones y detenciones de presuntos delincuentes, así como las redes

vecinales que también han aportado elementos importantes.

La instrucción por parte de los gobiernos federal, estatal y local es la de permanecer

en casa para evitar cualquier exposición al virus, por lo que se invita a la ciudadanía

a ser conscientes y acatar las recomendaciones.