En Temascaltepec, mataron a comandante de la SSC del Edomex, varios lesionados, les queman sus patrullas y les quitan armas

TEMASCALTEPEC, MÉX. –Un comandante de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México asesinado a balazos y otros lesionados, patrullas incendiadas y despojados de armamentos de alto poder fue el resultado de un ataque violento a manos de presuntos maleantes fuertemente armados la tarde noche del martes en esta región de la entidad, reportaron las autoridades policiales.

De acuerdo con el reporte, a las 18:10, cuando el operativo tracto móvil formado por 25 elementos circulaban sobre la carretera Toluca – Temascaltepec, al mando del comandante Arturo Del Pino Valenciano que iban en las patrullas 20889, ME100A1, 07843, 07889, a la altura del poblado de San francisco de este municipio un grupo aproximado de 150 personas y un aproximado de 30 vehículos que se encontraban armados les cierran el paso.

Los retuvieron y despojaron de sus armas golpearon a pedradas machetazos y armas de fuego lesionándolos físicamente y trasladándolos abordo de las mismas unidades tripuladas por los mismos civiles al centro de la comunidad con palabras altisonantes.

Los amenazaron que los iban a matar por que ya estaban hasta la madre de los operativos.

Ya en el centro de la comunidad mientras los torturaban llegó una persona del sexo masculino desconociendo más características se acerca al jefe de servicios Arturo Del pino Valenciano quien se encontraba a bordo de la auto patrulla picop F150 económico 20889, fue entonces cuando se escuchan detonaciones, al tiempo que le prendían fuego a la patrulla ME100A1 y al caer lesionado dentro de la batea de unidad el jefe de servicios.

Los agresores ordenan a los elementos de la policía estatal a retirarse del lugar entregándonos las llaves de las unidades indicando que si no nos iban a matar y a prender fuego por lo que nos trasladamos al hospital municipal Jose María Morelos y Pavón ubicado en la comunidad de carboneras municipio de Temascaltepec ya que traíamos compañeros lesionados y al llegar al mismo nos percatamos de que el jefe de servicios ya no contaba con signos vitales, falleció a bordo de la patrulla 20889 a causa de las lesiones ocasionadas por bala.



Elementos lesionados del agrupamiento FAR V

Policía Emanuel Medrano García

Policía tercero Venancio clemente Balderas

Policía José Miguel López López

Policía Adalberto Albiter Puebla

Policía Francisco Alcántara Andrés

Policía Héctor Chavero Villeda.



Elementos LESIONADOS DEL AGRUPAMIENTO GIP V

Policía tercero Valentín Macario Juan

Policía Rafael Hernández Hernández.



ELEMENTO FALLECIDO

Jefe de servicios del agrupamiento GIP 5

Policia primero Arturo Delfino Valenciano.



UNIDAD QUEMADA Y ABANDONADA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS Picop F150 con económico ME100A1



ARMAMENTO DESPOJADO POR POBLADORES

Policía Segundo Fernando Anzastiga Arriaga - pistola, resguardo 1204522 y matrícula UGM807, con 1 cargador 15 cartuchos 9mm

Rifle resguardo 1318778 y matrícula A34474G, sin cargador.



Policía Emmanuel Medrano García - pistola, resguardo 1204519 y matrícula UGM806, con 1 cargador y 15 cartuchos 9mm, Carabina resguardo B-189154 y Matrícula GC013650, sin cargador.



Policía Jorge Luis Lozano Vazquez - pistola, resguardo 09C013750F y matrícula J88891Z, con 2 cargadores y 30 cartuchos.

Rifle resguardo 09C013414F .