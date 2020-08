En Texcoco: gracias morena, ¡por nada!



María Sosa Guzmán



De acuerdo con un sector de la prensa e intelectuales que alaban al presidente Andrés Manuel López Obrador, los mexicanos deberíamos estar agradecidísimos de que, ahora, México es ’diferente’. Desde la toma de posesión de AMLO entró en vigor la ’Cuarta Transformación’ del país y por ese solo hecho, dicen, ¡ya no hay corrupción! ¡Ya no es como antes! y todos lo que protestan es porque ’quieren regresar al pasado y seguir con privilegios, pero eso ¡se acabó!’.

Siendo así, no nos queda otra a los mexicanos que ’agradecer’ al presidente y a Morena ’todo’ lo que han hecho por nosotros a menos de querer ser parte de los conservadores y estar en contra de este México ’nuevo y maravilloso’, ’totalmente diferente al país de ayer corrupto, neoliberal y traicionero’, según ellos.

Pero, permítanme hacer una lista de las acciones a las que se supone debemos dar "gracias" a morena en Texcoco:

Gracias por la cancelación ’justificada’ del proyecto del aeropuerto de Texcoco por contratos ’corruptos’, aunque todavía nadie ha sido acusado o ha parado en la cárcel por ello. Gracias por dejar sin trabajo a unos 450 mil mexiquenses que viven en esta zona (Ecatepec, Atenco, Texcoco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco y Los Reyes La Paz), y que serían beneficiados una vez que el aeropuerto iniciara operaciones. Gracias, porque a la administración anterior, ese grupo de ’criminales conservadores’, que invertirían ahí, les regaló la construcción y reencarpetado de calles, la construcción del puente y distribuidor vial Peñón-Texcoco (parquecito incluido), obras para escuelas en varias comunidades; y cientos de lámparas LED que instalaron en varias comunidades. Todos los texcocanos sabemos que esas obras NO FUERON iniciativa de los gobierno ’buenos’ de Higinio Martínez y Sandra Luz Falcón.

El impacto económico de tan magna obra, sobre todo en tiempos como los que vivimos, nos hubiera caído como ’anillo al dedo’, no solo a Texcoco sino a nuestro país en víspera a la crisis que anuncian el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que afectará a todo el mundo, derivado de la pandemia del COVID-19.

También hay que ’agradecerle’ a AMLO la cancelación del Ramo 23 desde el inicio de su sexenio, con el pretexto de acabar con los moches y los privilegios de los ’políticos de antes’ y porque la federación ’no tiene dinero’. Otra engañifa más de Andrés Manuel, pues el Ramo 23 no permite el manejo de recursos de manera directa, y eso lo sabe el ejecutivo; es decir, mintió para "justificar" su vil maniobra.

Recordemos que en el caso del Ramo 23 en nuestro municipio, gracias al liderazgo del doctor Brasil Acosta Peña, entre 2012 al 2018 se gestionaron y entregaron obras por un monto de alrededor de 600 millones de pesos en más de 70 comunidades de Texcoco, Atenco, Tezoyuca, Chiautla, Tepetlaoxtoc, Axapusco, Papalotla, cuya licitación, construcción y supervisión, estuvo a cargo de Obras Públicas del Gobierno del Estado de México y que los ’incrédulos’ pueden investigar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A cambio del Ramo 23 ¿qué ofreció Andrés Manuel? ’Privilegió’ las transferencias monetarias directas; es decir, la compra anticipada y descarada de votos, ¿no que la corrupción estaba desterrada de México?. En el ámbito local, según INEGI en Texcoco, la población en pobreza es de 112,221 personas y, en éstos aciagos meses que llevamos de pandemia, el ÚNICO programa que ha ofrecido Sandra Luz fue el de ’Todos por Texcoco’ que solo benefició a 8,000 ciudadanos, el 0.03% de la población, con 700 pesos, menos la comisión del banco, es decir: a 8 mil ciudadanos solo los benefició, durante tres meses, con 646 pesos. Y a esto, le llamaron "fabulosa ayuda".

Pero en Texcoco, donde se supone que ’se vive bien’, hay muchas comunidades que viven en condiciones de marginalidad, carecen de servicios básicos elementales y los programas de AMLO resultan insuficientes para subsanar los gastos de agua; por ejemplo, un tambo de 200 litros se cotiza ihasta en 16 pesos! o el servicio de váctor, para el desazolve de fosas sépticas, implica un costo entre 1,600 y hasta 2,500 pesos cada dos o tres meses, servicio que el Ayuntamiento de Texcoco no ofrece por igual a todos los habitantes del municipio, por lo que miles de personas tienen que utilizar sus recursos propios para tener ese servicio.

En suma, Morena no es el gobierno que necesita Texcoco y al que nada le debemos. El renacimiento de Texcoco aún espera por un gobierno solidario, que impulse el desarrollo a todos los niveles para alcanzar el bienestar y justicia social para todos, pero que solo será posible, si el pueblo, todo, se decide a volver sus ojos a un proyecto nuevo, que se preocupe por todo el pueblo y no por la casta oportunista de siempre.