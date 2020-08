En Texcoco la alcaldesa Sandra Luz Falcón niega apoyo a habitantes de La Montaña

Texcoco, México. Habitantes de al menos 12 comunidades de La Montaña #texcocana acudieron esta mañana al Ayuntamiento de Texcoco para solicitar el cumplimiento de compromisos firmados por las autoridades este 16 de abril y que no se han cumplido.



"Ya inauguraron una escuela de beisbol cuyo costo supera los 70 millones de pesos y no pueden cumplir con lo que prometieron" dijo Juanita Martínez, líder social de la entidad. Los texcocanos afiliados con Antorcha en La Montaña solicitaron el cumplimiento de varios compromisos entre los que se cuentan: pavimentación y repavimentación de varias calles, introducción de drenaje, reparación de luminarias, apoyo a lecherías, construcción de techumbres para escuelas, un puente peatonal e introducción de luz eléctrica entre otras cosas que, a pesar de haber hecho un compromiso por escrito, Sandra Luz Falcón ha preferido dar prioridad a los caprichos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Entre las comunidades que han resultado perjudicadas por el desprecio municipal se encuentran: Santa Catarina del Monte, San Pablo Ixayoc, San Dieguito Xochimanca, Santa María Nativitas, Tequexquinahuac, Xocotlán, San Jerónimo Amanalco, Santa María Tecuanulco, San Miguel Tlaixpan, San Nicolás Tlaminca, San Joaquín y San Juan Tezontla.



La delegación fue recibida por el funcionario Erick Galicia, quien se presume aspira a ser presidente municipal en 2021. Galicia, oriundo de Coatlinchán, comentó que ’ya entregaron todas las tarjetas de apoyos para los músicos de esa región y que no tienen recursos para atenderlos’. Sin embargo, la alcaldesa ha salido a entregar obras desde el 15 de julio a las comunidades de San Luis Huexotla, San Nicolás Tlaminca, Lomas de Cristo, Lomas de San Esteban y Coatlinchán donde sí tuvieron recursos. ¿Cómo eligen qué obras realizar y qué obras no realizar? ¿Es cuestión de dinero o de voluntad política? Usted amigo lector tiene la mejor opinión.