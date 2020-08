En Texcoco MORENA gasta 70 mdp en escuela de béisbol y margina a los humildes

Nicolás Romero, México.- Es criticable que el gobierno de México que encabeza el morenista Andrés López Obrador, en plena pandemia, gaste 70 millones de pesos en la construcción de una escuela de beisbol, cuando en las colonias humildes de Texcoco hacen falta pavimentaciones, drenaje y agua potable. Obras que coadyuvarían en mejorar las condiciones sanitarias y de vida de sus pobladores, señaló el dirigente del Movimiento Antorchista en el noroeste mexiquense Héctor Javier Álvarez Ortiz.



En tiempos normales sería una decisión pensada en los niños y jóvenes, pero en este momento -indicó- cuando la pandemia no se ha domado y da signos de que nunca se terminará en México, esa decisión es absurda porque el gobierno debe de actuar primero en apoyar a todos aquellos que han perdido su fuente de trabajo formal e informal por la pandemia, al llevar a cabo un plan nacional de distribución de alimentos o sueldos básicos emergentes para que la ciudadanía ya no salga a las calles, guarde la cuarentena nuevamente y con ello se deje de infectar y muera.



Y segundo, si se van a gastar recursos, por qué no gastarlos en mejorar las condiciones de vida de niños, jóvenes y adultos de las colonias humildes de Texcoco y de todo el país. Colonias como San Bernabé, Localidades socialistas y Mazapa, Guadalupe Victoria, Tocuila y Panoaya entre otras, requieren de drenaje, agua potable, pavimentos, electrificaciones, lecherías y centros de salud, pero en este municipio como en muchos otros, las autoridades morenistas niegan hacer las obras e incluso las marginan del cualquier programa federal, estatal y municipal, apuntó.



Ignorar las necesidades básicas de la población es lo que ha caracterizado al gobierno morenista de López Obrador, mientras que sus programas asistenciales ayudan (con fines electorales) a unos pocos, la gente que ya no tiene trabajo y ningún apoyo gubernamental requiere de alimentos, sueldos básicos emergentes, empleos y un programa sanitario que impida el avance del coronavirus que ha infectado a más de 403 mil personas y que ha hecho que pierdan la vida más de 45 mil mexicanos. Pero el gobierno morenista prefiere seguir gastando recursos multimillonarios en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y ahora en la construcción de la escuela de béisbol de Texcoco.