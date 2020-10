En Texcoco no se permiten, conciertos, bailes ni fiestas, confirma gobierno municipal

Texcoco, Méx., a 22 de octubre del 2020.- Ante el semáforo sanitario en color naranja por la pandemia de Covid-19, las Direcciones de Protección Civil y Regulación Comercial del ayuntamiento de Texcoco, mantienen las restricciones para la realización de eventos masivos, bailes, conciertos, fiestas entre otros para prevenir contagios de coronavirus.



El Director de Regulación Comercial Israel Castillo Rodríguez, hizo un llamado a los jóvenes a no dejarse engañar por la propaganda de conciertos que corren en redes sociales, principalmente en grupos de whatsapp, en donde se anuncia un concierto de rock principalmente en la zona conocida como ’la Costa Chica de Texcoco’, en donde se han programado los supuestos conciertos.



Reiteró que la Dirección de Regulación Comercial no ha autorizado este tipo de eventos, por lo que al ser detectados los espacios serán clausurados y se fincará responsabilidad a los responsables, porque al no realizarse el evento se quedan c con el dinero que ya pagaron los interesados a quienes no les podrán cumplir con lo que están anunciado.



Afirmó que los organizadores de los ’supuestos’ conciertos, les piden el pago de su boleto vía internet, así como una copia de su credencial de elector, pero al final no se realiza el concierto y se quedan con el dinero.



Agregó que, al investigar junto con la Dirección de Protección Civil, se localizó una de las direcciones que daban para la realización del evento, encontrado que se trataba de un terreno de cultivo, en donde no existen las condiciones de seguridad para este tipo de eventos.



Llamó a quienes tienen interés en conciertos a tener paciencia, por el momento en Texcoco no hay autorización para ningún evento masivo, por ello no se deben dejar engañar.



A su vez pidió a quienes no les han cumplido con la realización de los eventos anunciados, para que denuncien y se finque una responsabilidad jurídica a los presuntos organizadores.