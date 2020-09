En Texcoco rinden omenaje a víctimas de Covid-19

Texcoco, Méx., a 2 de septiembre del 2020.- Con el izamiento de bandera a media asta, autoridades Municipales de Texcoco, realizaron un homenaje y guardia en honor de todos aquellos que han fallecido a consecuencia del virus Sars Cov2.



Sandra Luz Falcón Venegas, Presidenta Municipal de Texcoco, encabezó la ceremonia en donde se guardó un minuto de silencio por las víctimas del virus Covid-19, así como un minuto de aplausos a quienes desde la primera línea han luchado contra esta pandemia que está afectando la salud de todos los seres humanos.



La alcaldesa fue acompañada por Delfina Gómez Álvarez responsable de programas sociales en el estado de México, José Francisco Vázquez, administrador de procedimientos electrónicos de datos aduanales, Edgar Adrián Gutiérrez Olivares, Coordinador de Servicios Hospitalarios del IMSS en Texcoco, del Doctor Alejandro Quijas Ortís, Director de Hospital General Guadalupe Victoria de Texcoco. El Diputado local Nazario Gutiérrez Martínez, el Diputado Federal Alejandro Viedma Velázquez, el Secretario del ayuntamiento Juan Darío Arreola Calderón, así como los integrantes del cuerpo de gobierno.



Falcón Venegas agradeció a quienes han enfrentado esta pandemia desde el frente, por todo lo que han venido haciendo por las texcocanas y los texcocanos ’a quienes están al frente en esta pandemia, a las doctoras y doctores, enfermeras, camilleros, paramédicos, personal de intendencia, nuestro reconocimiento por lo que han hecho en este municipio, en donde no solo atienden a la ciudadanía texcocana, Atienden a 11 municipios, gracias por estar pendiente para que no haya saturación, al Hospital General Guadalupe Victoria, el IMSS, ISSEMYM’.



Hizo extensivo su agradecimiento: ’a nuestra comunidad texcocana que ha venido cumpliendo con estas indicaciones que nos dan desde nuestras instituciones de salud para prevenir esta pandemia. Y nuestra recomendación para decirles que si aún pueden quedarse en casa lo hagan, hoy más que nunca lo necesitamos, porque esta nueva educación y nueva realidad nos marca que sigamos cumpliendo con el uso del cubrebocas, el lavado de manos de manera frecuente y por supuesto a la sana distancia o distanciamiento social’, señaló Sandra Luz Falcón Venegas.



’Hoy no nos podemos abrazar, no nos podemos besar por ese virus que llegó, hoy lo demostramos el querer a nuestras familias a nuestros vecinos amigo así, guardando la sana distancia’.



La Presidenta hizo un reconocimiento a los servidores públicos que se han mantenido en primera línea, laborando con el riesgo de contagios, ’a todo el personal que, desde el ayuntamiento, desde nuestro lugar de trabajo hemos seguido dando el servicio a nuestro municipio’.



Reconoció el esfuerzo de la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien, desde la Delegación de Programas Federales para el Estado de México, se ha mantenido canalizando los recursos y apoyos del gobierno de México, haciendo posible que y hoy muchos adultos mayores, discapacitados y algunos microempresarios para que tuvieran la oportunidad de un crédito para levantar la economía local,



También agradeció el apoyo por parte de los diputados locales y federales, así como del Senador dela República Higinio Martínez Miranda por su apoyo para reforzar al gobierno municipal durante esta pandemia.



Agradeció a los integrantes del cabildo, al síndico y regidores por caminar de la mano en esta emergencia, por estar ahí tomando decisiones en beneficio de los ciudadanos de Texcoco.



Por ello, Sandra Luz Falcón Venegas reiteró el compromiso de seguir trabajando junto con los texcocanos, cumpliendo las medidas sanitarias de distanciamiento social, lavado de manos en beneficio de la salud de todos y cada uno de los habitantes de este municipio.



Por su parte el doctor Alejandro Quijas Ortís, Director del Hospital General Guadalupe Victoria, agradeció el apoyo del gobierno municipal, reconociendo el trabajo coordinado con Sandra Luz Falcón Venegas, lo que ha permitido mantener el control de la pademia, así como la atención permanente para toda la región.



Señaló que, desde el 13 de marzo a la fecha, se ha trasladado al Hospital de alta especialidad de Zumpango a un primer paciente con covid 19, 335 pacientes han sido atendidos en este hospital, se han aplicado 732 pruebas, 361 han sido positivo, 338 negativas, 17 indeterminadas y 16 rechazadas.



Afirmó que, con el apoyo de nuestras instituciones y los ciudadanos, lograremos con éxito salir adelante de esta pandemia.