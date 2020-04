En tiempos de contingencia liderazgos fuertes y sin posturas partidistas

Además de que el gobernador ha logrado entrar en coordinación con todos los alcaldes del estado, es importante mencionar que está pidiendo dar especial atención a los municipios donde regresarán docenas de paisanos que se encuentran en estados unidos y acuden a sus lugares de origen durante la Semana Santa.



Como lo señaló ante varios ediles, no va a alcanzar ninguna cantidad de recursos si los contagios se sale de control, por lo que depende en mucho el trabajo de los alcaldes para aplicar las medidas que frenarán la propagación del Covid-19.



Es así como este día jueves en Chilpancingo se inició la entrega de agua en pipas para aquellas familias a las que no les llega este líquido, que ahora es más importante porque para detener los contagios del coronavirus se necesita justamente higiene, y para ello es necesaria el agua.

Como complemento, el alcalde Antonio Gaspar y sus funcionarios están entregando también un paquete de limpieza.

Hay que reconocer la madurez política de un gobernador que ha sabido situarse a la altura de la coyuntura política y social, porque además de seguir las medidas del presidente de la República, son las mismas que le pide a los alcaldes repliquen en sus municipios.

De igual manera Astudillo Flores ha pedido que las autoridades municipales actúen sin distingo partidista, que es momento de trabajar para todo y coordinados con todos: autoridad federal, estatales, municipales, comisarios, líderes transportistas, de mercados, etc.

Con la alcaldesa de Acapulco, de extracción morenista, la mañana de este jueves, acordaron trabajar unidos y coordinados con el Gobierno Federal para enfrentar la pandemia del Coronavirus.

Es decir, ratificaron lo que han venido haciendo permanentemente.

Fue en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, donde la presidenta municipal y el mandatario estatal analizaron las medidas preventivas desplegadas en Acapulco, acciones que serán reforzadas para contener la cadena de contagios y mitigar daños a la salud de los ciudadanos.

Estas acciones son el mejor ejemplo de que se puede trabajar libre de posturas político electorales y anteponiendo ante todo el bienestar de la población.

En esta reunión se anunció que será en los próximos días que se definirán los mecanismos que seguirán los tres órdenes de gobierno para ayudar a las familias de escasos recursos que resulten afectados en sus ingresos por las medidas de mantenerse en casa.

Y es cierto que esto ya está afectando a cierta población trabajadora, pero parece que pedir que se queden en casa es la mejor medida para evitar que suba la curva de contagios en Guerrero y en el país.

Eso es lo que el gobernador ha venido insistiendo cada vez que emite sus recomendaciones a la población, y es lo que los presidentes municipales también hacen.

Paradójico es que cuando la presidenta de Acapulco pidió a la gente mantenerse en sus casas, fueran sus propios compañeros de partido quienes la atacaron, porque sienten que en esta pandemia se juega la gubernatura por el estado.

Quizá no estén errados, porque ahora se necesitan liderazgos fuertes que estén al frente de la población y tomen las medidas que se deban tomar con valor y seguridad, aunque no convenzan a todos, en ese difícil equilibrio de también respetar y ayudar a quienes no pueden irse a casa porque si dejan un día de laborar no tendrán que llevar de comer a sus familiares.

Es decir, se necesita trabajo serio no payasos llamando a la desobediencia de las recomendaciones de las autoridades, como un aspirante a la gubernatura lo hizo con video y todo.

Insistir en sabotear las acciones institucionales no beneficiará a nadie, porque eso no pasa desapercibido en tiempos de redes sociales, y tampoco será benéfico para aquellos que saben criticar pero no se ven haciendo algo por la población en el puerto ni en otros lugares, aunque pretendan un espacio de elección para el 2021.

Queda la duda de quienes fueron los que perversamente y escondidos movieron a la gente en contra de Adela Román, cuando se esperaba y se necesita que sumen sus esfuerzos por esa gente que dicen representar y no manipular.

Sería interesante que los partidos políticos recompensen a quienes los representan con dignidad y trabajo en bien de la población, porque esa es la naturaleza de estos institutos políticos, y dejen fuera de cualquier candidatura a quienes aprovechando las circunstancias difíciles de la contingencia, vayan en contra de las medidas institucionales de los tres órdenes de gobierno, solo para promover su imagen en pos de una candidatura.

Esas nefastas acciones no deben pasarse por alto cuando cada partido tiene su consejo de honor y justicia.