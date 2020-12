En Tixtla, cuna del general ’Vicente Guerrero Saldaña’, la aspirante a gobernar la entidad, Adela Román Ocampo, refrendó su compromiso de transformar a las familias, con un proyecto honesto, sensible y con oportunidades para todos.



Al proyecto se Román Ocampo se sumaron la ex regidora del PRD, Ma. de Jesús Zamudio Galeana y la ex candidata de Morena a la alcaldía de Tixtla, Miguelina Ramos Hernández, mujeres de lucha y trabajo en la zona Centro, de Guerrero.