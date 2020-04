En Tizayuca bloquean avenida por falta de agua.



Ricardo Montoya.



Cerca de 70 vecinos del fraccionamiento Hogares Unión de la colonia Haciendas de Tizayuca bloquearon la circulación en ambos sentidos de la avenida Benito Juárez Norte en protesta por la falta de servicio de agua.



El bloqueo es frente a la Comisión de Agua Potable de Tizayuca.



Denunciaron que desde hace más de un mes no han tenido servicio de agua potable y que los encargados de la Comisión de Agua no les brindan ningún tipo de información.



En estos momentos una comisión de vecinos sostiene una reunión con funcionarios de la Comisión de Agua.

No obstante advirtieron que no van a quitar el bloqueo hasta que el servicio se restablezca.



Se espera llegue el titular de esa área Sergio Soto.