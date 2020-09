En Tizayuca resurge la esperanza con René Muñoz Rivero del Partido Encuentro Social Hidalgo

EN TIZAYUCA HOY RESURGE LA ESPERANZA, CON EL DR. RENÉ MUÑOZ RIVERO SE INICIA EL CAMINO PARA LOGRAR UN CAMBIO VERDADERO.



ENCABEZAR UN GOBIERNO INCLUYENTE, CON SUMA DE VOLUNTADES, CARACTERIZADO POR LA HONESTIDAD, EFICIENCIA Y EXCELENTES RESULTADOS, ESE ES EL COMPROMISO PRINCIPAL DEL ABANDERADO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO.



En una campaña sin precedentes en medio de la Pandemia del COVID 19, el Dr. René Muñoz Rivero, inició su camino a la alcaldía por el municipio de Tizayuca, Hidalgo.



Acompañado de la Presidenta del Comité Estatal del Partido Encuentro Social Hidalgo, la Maestra Sharon Montiel y siguiendo todas las recomendaciones y protocolos de salud, el Dr. Rivero, encabezó una caravana por todo el municipio.



’No venimos a confrontarnos con nadie, por el contrario, lo que necesitamos es unión y trabajar hombro a hombro con todos los actores de la sociedad’. Muy animado y bien recibido por quienes lo concen muy bien, pues desde hace 37 años, se ha desempeñado de manera profesional al frente de su clínica de maternidad, lo que le ha valido que hoy, la gente le de múltiples muestras de aprecio y cariño.



El el Dr. René Muñoz, mostró claridad en los ejes de trabajo de lo que será su administración; ’No vengo con propuestas falsas, vengo a presentar un plan de trabajo serio y eficiente, ya que vamos a implementar un nuevo modelo de adminitración pública’.



’En nuestro gobierno habrá espacio para todos’ afirmó, ya que con el entorno político que vive tizayuca, el Dr. René Muñoz no solo ha recibido el apoyo de la población, sino que también, distintos actores políticos de otras fuerzas se han sumado a su proyecto desde que se dio a concer su candidatura oficial.



El Partido Encuentro Social Hidalgo, es el partido de la familia, que promueve no solo buenas políticas de adminitración pública, sino que también, se da prioridad a principios y valores, en busca de lograr entre nestra sociedad, entornos de paz, prosperidad, desarrollo y armonía.



’Vamos a caminar nuevamente por todo el municipio, ya que lo he recorrido durante toda mi vida, la diferencia es que ahora, los invitaré a sumarse a este proyecto de trabajo, que sin duda, hará que en nuestro municipio se de un cambio positivo, el cambio verdadero que tanto necesitamos’.