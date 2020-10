En Tlalmanalco matan a balazos a una mujer y lesionan a dos hombres entre estos un ex regidor

TLALMANALCO, MÉX.- Una mujer falleció y dos hombres resultaron lesionados luego de que hombres armados les dispararan rafágas de balas en calles de la colonia San Diego, entre los heridos esta el ex regidor del ayuntamiento, Antonio Orteales, reportó la policía. No hay detenidos.



La víctima fue identificada como Guillermina Sanchez , cuyo cuerpo quedó en el lugar, los lesionados fueron llevados al Hospital de Zentlalpan para recibir atención médica.



La policía no descarta que pueda tratarse de una venganza, la FGJEM inició una carpeta, los testigos dijeron que solo vieron que un vehículo de color gris se retiraba a exceso de velocidad.