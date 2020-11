En tlalpan bajo amenazas de muerte malandrines al mando de una mujer despojan a señora de su casa y roban objetos de valor

CD. de Mex. – el pasado día 7 de los corrientes como a las 23 horas una banda de malandrines comandados por una señora de nombre, Lidia Rosario Salvador Castro, presuntamente todos ellos armados con armas de fuego y armas blancas, llego al domicilio de la señora, Verónica Contreras Prado, localizado en calle, 8, mz. 23, lt. 8, en la colonia Miguel Hidalgo, Perímetro de la delegación de Tlalpan, para con todo lujo de violencia despojarla de su casa, robarle objetos de valor, no sin antes haberle causado lesiones en varias partes de cuerpo.

Verónica Contreras dijo a este medio informativo, que ella tiene más de 20 años de vivir en ese lugar y que cuenta con documentos que acreditan la propiedad de la casa en donde vive con 2 de sus hijos.

Sin embargo, estos argumentos no fueron escuchados por los elementos policiacos de la SSC entre ellos, la unidad con numero Mx 158b4, quienes extrañamente $$$$ en lugar de conocer que pasaba le dieron toda la atención a la presunta despojadora Lidia Rosario quien sin tener fundamento alguno reclama la propiedad en referencia que obra legalmente en poder de la agraviada.

Agrego que si como esto no hubiera sido suficiente, los polizontes que para ese entonces sumaban como 20 pertenecientes a la Región Uno y que la misma victima había solicitado para su auxilio, estos sospechosamente la trasladaron luego de andarla paseando por más de dos horas para finalmente según ponerla disposición de esa demarcación lugar al que legalmente se supo después no le correspondía pero que ahí rindió su declaración ante quien se dijo la Agente del Ministerio Publico Karla ’N’ y quien finalmente le dijo que no podía regresar a su domicilio sino contaba con la acreditación de la propiedad a pesar de que la víctima de la ley si cuenta con esos documentos.

Verónica Contreras dijo, que luego de haber sufrido el terrible atentado de los pandilleros asusados por la presunta ’jefa’ de la banda lidia Rosario y al ver que su vida pendía en un hilo por la forma en que actuaron los desquiciados sujetos de

Por todos los hechos anteriores Verónica Contreras Hernández, levanto las carpetas de investigación; C1-F1TLP/TLP-1/U1-2 C/D/ 00685/11-2020 por despojo, robo con violencia en pandilla y lo que resulte y la carpeta de investigación en contra de los servidores públicos que presuntamente actuaron fuera de la ley C1-F1DCSP/B/U1-B-3/C/021225/11-2020, señalando la denunciante, que las autoridades ministeriales que le tomaron la declaratoria de ley, aun puede ampliar su declaratoria.

Por último, la denunciante solicita la inmediata intervención de la FGJCDMEX (Fiscalia General de Justicia) cuya titular es Ernestina Godoy Ramos, a fin de que tome nota de la actuación de esos malos servidores públicos de la Región Uno, en donde la ley se vende al mejor postor no importándoles que una mujer fue violentada en todos sus derechos humanos al parecer con la complicidad de policías de esa lugar, además de ser despojada y robada de su propiedad con todas las agravantes de ley de donde sustrajeron además objetos de valor no cuantificados, contraponiendo así la imagen de la fiscal que públicamente se ha pronunciado por aplicar la ley por encima de cualquier interés, puntualizo