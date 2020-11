En Toluca delincuentes ciberneticos son descubiertos en intento de fraude con la tarjeta rosa

Toluca, Mex. -Después de que la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del Estado de México fuera hackeada por criminales cibernéticos, el titular de la dependencia, Enrique Jacob Rocha, pidió a la población mantenerse alerta y preservar los canales institucionales ante cualquier duda sobre los programas sociales.

El sitio web de dicha secretaria fue intervenido y los delincuentes lograron echar a andar una página falsa, en la que solicitaban información confidencial de los beneficiarios del programa Salario Rosa, a quienes se le pedía cierta información vinculada a la canalización de recursos económicos.

Ante esta situación, el funcionario tuvo que utilizar sus redes sociales para lanzar una alerta a la población. "Este sitio NO forma parte del @Edomex (https://solicitud.site) y contiene #InformaciónFalsa del #SalarioRosa solicitandote datos personales. ¡Ten cuidado y no te dejes engañar! Protege tu información y consulta siempre fuentes oficiales.", escribió Jacob Rocha.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico pidió a la población no se dejarse engañar sobre los procedimientos y mecanismos para acceder dichos beneficios sociales.

El programa "Familias Fuertes Salario Rosa" del Estado de México tiene como propósito contribuir a elevar el ingreso económico de las mujeres y uno de los requisitos para ser beneficiaria es tener entre 18 y 59 años de edad.

Este programa canaliza un apoyo bimestral de 2 mil 400 pesos a mujeres que se encuentren por debajo de las líneas de pobreza y pobreza extrema por ingresos, que sean amas de casa y no perciban ninguna remuneración por ello.