En Toluca mataron a Luis Miranda Cardoso, ex titular del Poder Judicial del Estado de México

TOLUCA, MÉX.- El ex presidente del Poder Judicial del Estado de México, Luis Miranda Cardoso y papá del diputado federal del PRI, Luis Miranda Nava fue hallado sin vida y con lesiones de bala en el cuerpo en su residencia en la colonia Sánchez en esta ciudad, reportaron las autoridades.

No hay detenidos se presume que haya resistido a un asalto, se informó de manera preliminar, al momento la FGJEM no ha informado sobre los hechos, al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la entidad para iniciar las investigaciones.



La inseguridad es el principal problema que enfrentan los habitantes de la capital del Estado de México, reportaron los vecinos quienes aseguran que a pesar de que el alcalde ha repetido en el cargo en dos ocasiones la situación es preocupante, lo que hace que las organizaciones delictivas generen un clima de terror.