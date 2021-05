En Tonalá, la salud se adaptará a la realidad de la población: Villarreal

Juan Carlos Villarreal Salazar, candidato por el partido político HAGAMOS a la presidencia municipal de Tonalá aseguró que este municipio metropolitano puede contar con un mejor servicio de salud, ya que esta materia como en muchas otras, los gobiernos han olvidado a los habitantes de este municipio alfarero; pero sólo hace falta voluntad política para organizar y canalizar los recursos que están a la disposición de los tonaltecas.



Dijo que una vez logrando la presidencia municipal, aplicará una atención especial y el municipio se organizará en 33 intendencias, en las que se habilitarán casas de salud municipal con personal, servicios y medicinas para atender las emergencias. Uno de los principales requerimientos entre los habitantes, tiene que ver con lo inaccesible de tratamientos contra las picaduras de alacrán que de acuerdo a estadísticas oficiales representan cada año una elevada incidencia; la atención de diabéticos con la dotación de insulina o curaciones urgentes; por lo que se apoyarán con ambulancias debidamente equipadas para ello.



Juan Carlos Villarreal aseguró que en ese municipio conurbado, la gente está olvidada de los servicios de salud y tienen que trasladarse desde comunidades alejadas, hasta Guadalajara o Zapotlanejo, en busca de una atención de urgencia, al presentar su Quinto Eje Temático denominado ’Red municipal de Salud’.



El candidato señaló que para lograr que se cumpla este compromiso de campaña, no se requieren recursos económicos extraordinarios ya que existe interés de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Cruz Roja y de la Iniciativa Privada para habilitar las casas de salud y equipar las ambulancias para crear la Red Municipal de Salud.



Dijo que con la operación, en este año, del Hospital Civil del Oriente que se encuentra en el Centro Universitario de Tonalá (CUTONALA), se tendrá un soporte muy importante para la creación de la red, y consideró que es viable y posible mejorar en un 100 por ciento los servicios de salud del municipio.



Informó el candidato Villarreal, que deberá trabajarse en la rehabilitación de las unidades de salud ya que, de las tres que existen, todas ellas están desmanteladas y olvidadas, sin personal médico, sin medicinas, ni recursos para atender a la población en una emergencia, lo mismo sucede con 6 ambulancias que no están equipadas y de las que sólo funcionan 2.



Dentro del eje de Salud, el candidato consideró que también se plantean dos programas complementarios, uno es la reforma al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) que es un fracaso en esta administración de Enrique Alfaro por la crisis del agua, ya que muchos de los tonaltecas pagaron cuotas anuales y no tienen agua; lo que es un grave error de esta administración y se requiere un replanteamiento del organismo.



También, como muestra de las graves deficiencias que hay en la materia, dijo que hay por lo menos 500 manzanas en el municipio que no cuentan con el servicio de agua potable, lo cual no tiene justificación, dado que el SIAPA cuenta con un enorme presupuesto.



’Es un organismo que se ha convertido en una dependencia más del Gobierno del Estado demasiado costosa, y los resultados en esta administración han sido pésimos, en especial para Tonalá. Incluso, en ese enorme presupuesto ahí vemos directivos con sueldos demasiado elevados, mientras que vemos que sus resultados son muy malos’.



Citó también la sanidad de canales y de todos los espacios por donde se mueve el agua de lluvia o de uso común en el municipio ya que son un foco de infección que incrementa los problemas de salud de la población.