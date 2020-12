En total opacidad: Presupuesto 2021 de Hidalgo no está publicado en periódico oficial

Para evitar ser auditados por el escrutinio público e incumpliendo la Ley que así los norma, el Congreso de Hidalgo no ha publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el presupuesto de egresos 2021, pese a haber sido autorizado hace ya 4 semanas.



Como corroboró este medio, pese a haber señalado desde el día 2 de diciembre que el presupuesto 2021 para la entidad había sido autorizado por el legislativo local, al 30 de diciembre no puede localizarse la publicación de dicho día.



En actitud dolosa, el periódico del estado ’falla’ en al menos 3 alcances de lo aprobado el día 2 de diciembre, además que se corroboró que en ninguna publicación de los meses de noviembre y diciembre se podía encontrar tal documento.



El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ya había señalado a Hidalgo en sus últimos dos ejercicios como una de las 5 entidades que más falseaban información sobre sus ingresos para poderlos gastar a discreción.



Solamente en la Secretaría de Finanzas puede consultarse el ’proyecto’ de egresos, aunque faltan diversos apartados, además de no ser aquello que finalmente se autorizó.