En transporte Público discuten medidas y sana distancia para impulsar reapertura económica

Señalan que se han implementado distintas acciones con los transportistas para salvaguardar la salud de los mexiquenses.



Toluca, Estado de México, 23 de junio de 2020. La Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, presidió la 27 Sesión Ordinaria del Comité de Productividad del Estado de México, en la que se habló sobre las medidas de higiene y de sana distancia en el transporte público para impulsar la reapertura económica y el regreso a la nueva | normalidad.



En este sentido, el Subsecretario de Movilidad, Francisco Luis Quintero, dijo que se han implementado acciones en conjunto con los transportistas, entre las que destacan la sanitización de unidades, el uso de gel y cubrebocas.



Añadió que con el apoyo del sector salud se ha capacitado a los operadores y se realizan operativos para que se respeten las medidas que tienen que ver con la sana distancia.



Destacó que se han realizado 474 operativos y se han revisado más de 14 mil unidades, a fin de garantizar que la ciudadanía viaje de manera segura, además, se han realizado 165 capacitaciones para alrededor de 3 mil 700 operadores.



En el encuentro virtual participó el Rector del Instituto Universitario del Estado de México (IUEM), Mario Luis Pérez Méndez, quien habló sobre la necesidad de garantizar el regreso seguro en el transporte público para la reactivación del sistema educativo.



Dijo que la sociedad requiere de medidas seguras para hacerle frente a la contingencia sanitaria, que permita que haya tranquilidad entre los padres de familia, al proteger la salud de la comunidad estudiantil.



Expresó que es muy importante la coordinación entre las Secretarías de Salud, Educación y Movilidad para que se cumpla el objetivo de que no haya contagios de COVID-19 en los traslados en el transporte público.



Al respecto, Martha Hilda González Calderón, dijo que el ICATI hace un esfuerzo para capacitar a las empresas y, sobre todo, para que éstas destinen un porcentaje de su personal para que realicen sus actividades desde sus casas, ante la nueva normalidad.



En su oportunidad, Francisco José Plata Olvera, Subsecretario de Educación Superior y Normal, presentó el tema ’Nodos educativos productivos y su impacto en la reactivación de la actividad’, proyecto estratégico de la Secretaría de Educación que tiene como objetivo la formación de los recursos humanos que las unidades económicas requieren.



Refirió que desde el área a su cargo, se atenderán 48 giros identificados, en las que existen 35 mil 613 empresas, sin embargo, sólo se trabajará con alrededor de mil 200 industrias que tienen arriba de 30 empleados en todas las regiones de la entidad.



De igual forma, Juan Carlos Garduño Gómez, Delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de México, informó sobre los lineamientos para la reapertura de las empresas y los protocolos de inspección en el trabajo.



En ese sentido, el funcionario federal indicó que está atento a la reapertura de las empresas esenciales y que reiniciaron actividades, como es el caso de la industria de la construcción, la minería y la de autopartes.



Por último, agregó que se tiene como propósito implementar, en el marco de la nueva normalidad, medidas específicas para lograr el retorno de las actividades laborales y evitar el contagio entre el personal y sus familias.



En el encuentro, también estuvieron presentes Alberto Rodríguez Tizcareño, Delegado del Infonavit en la entidad, así como dirigentes sindicales y servidores públicos de las Secretarías del Trabajo y de Desarrollo Económico.

