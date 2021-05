En tres años estará limpia toda la bahía de Acapulco: Asegura Abelina López desde Ciudad Renacimiento

La tarde de este jueves la candidata de morena a la presidencia municipal de Acapulco se reunió con pobladores de Ciudad Renacimiento en una cancha techada sobre circuito interior, donde fue recibida por Carlos e Irving Granda y aseguró que con el apoyo de las autoridades federales en los 3 años de su gobierno dejará limpia la bahía de Acapulco.



Irvin Granda agradeció que Abelina su presencia en Renacimiento: "Estoy seguro que Abelina será la presidenta municipal, muchas gracias por acompañarnos este día y darle a conocer a las personas sus propuestas, usted es un ejemplo de persona que sigue los ideales del presidente López Obrador, por ello le brindo mi respaldo y le aseguro que trabajaremos para llevar la victoria en Acapulco", expresó.



"Abelina es una mujer de trabajo, muy sensible, que seguramente ganará Acapulco y haremos una buena dupla con Evelyn salgado, vamos a apoyar muy fuerte a Morena, por eso pedimos el 4 de 4 para lograr de verdad transformar Guerrero y Acapulco", aseguró Carlos Granda quien además reconoció el trabajo y la calidez humana de la candidata.



Posteriormente Abelina aseguro que se encuentra trabajando para realizar la creación de una tarjeta que se llamará "Chilan Go" la cual llevará imágenes icónicas del puerto de Acapulco y servirá para que los turistas que nos visitan de la Ciudad de México reciban descuentos en las casetas a las cuales mencionó que son de las máscaras del país, entre otras propuestas prometido que ayudará a los jóvenes que realizan intercambios escolares en otros países puesto que asegura que para un político no basta sólo con decir que se apoya a los jóvenes sino que se debe demostrar con acciones.