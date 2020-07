En Tultitlán el Movimiento Antorchista apoya con alimentos a los que menos tienen

Tultitlán, México.- En plena pandemia, pero con las medidas necesarias, el Movimiento Antorchista entregó apoyos alimentarios a las familias más vulnerables de las colonias populares de Santa María Cuautepec y Ampliación El Fresno del municipio de Tultitlán, informó el dirigente social en ambas comunidades, Marco Antonio Jiménez Duarte.



Indicó que ’la solidaridad de nuestra organización continúa llegando a más personas afectadas por la contingencia del coronavirus. Gracias al esfuerzo de quienes confían en nuestro proyecto, se realizó la entrega de apoyos nutricionales a habitantes de Santa María Cuautepec y Ampliación El Fresno, en Tultitlán. En Antorcha seguiremos trabajando para ayudar a los más desfavorecidos’.



Asimismo dijo que la pandemia del covid-19 ha generado que más de dos millones de personas pierdan su empleo formal, sin contabilizar aun los millones de personas que trabajaban de manera informal, situación que ha provocado, según cálculos de analistas, que alrededor de 80 millones de personas en México padezcan hambre y que actualmente para satisfacer sus necesidades hayan ya optado por salir a las calles a realizar sus labores en fábricas, comercios y como empleados, hecho que significa que miles de mexicanos, al infectarse, seguirán perdiendo la vida.



Por ello -subrayó- lo que se necesita es que tanto el gobierno federal, estatal y municipal, en mutua colaboración, implemente un plan nacional de apoyos económicos básicos junto con un plan de distribución de alimentos para las personas más vulnerables, para aquellas que han perdido su fuente de ingresos y que no tienen recursos para solventar sus gastos, con ello la gente seguiría en sus casas, no se contagiaría y por ende no moriría.